कोरोना में गुरुजी के नवाचार, लाने लगे है अब रंग

Guruji's innovations in Corona have started bringing colors now at bhilwara कोरोना संकट काल में कई शिक्षकों ने पढ़ाई व ऑनलाइन शिक्षा में नवाचार किए है तो कईयों ने स्कूल भवन की तस्वीर ही बदल दी। जिले में कई शिक्षकों के नवाचार से गांवों के विकास की राह भी खुली है।