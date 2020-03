हाथ आगे किया तो जोड़ दिए हाथ

भीलवाड़ा।

Hello campaign कोरोना वायरस से जहां पूरे विश्व में दहशत है। वहीं भीलवाड़ा का महात्मा गांधी चिकित्सालय भी इससे अछूता नहीं है। यहां चिकित्सकों ने तो अपनो से ही हाथ मिलाना छोड़ नमस्कार करना शुरू कर दिया है। एतियात के तौर पर पीएमओ ने सभी चिकित्सक व स्टाफ की अवकाश रद्द कर दिए है। Hello campaign वही अस्पताल में एक आईसोलेशन वार्ड बनाया गया है। इस वार्ड में एक टीम को २४ घंटे के लिए लगा दिया गया है। जिले के सभी डाक्टरों व नर्सिंग स्टॉफ को मुस्तैद कर दिया गया है। प्रदेश में वायरस रोगी के सामने आने के बाद प्रदेश के छह जिलो झुंझुनु, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर तथा जयपुर को अलर्ट कर दिया गया है।

जिले में कोरोना वायरस से निपटने के लिए चिकित्सा विभाग पूरी तरह मुस्तैदी हो गया है। बुधवार को सीएमएचओ चैम्बर में मेडिकल कॉलेज सहित सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की बैठक में वायरस को लेकर मंथन किया गया।

सीएमएचओ डॉ. मुस्ताक खान ने बताया कि कोरोना वायरस का प्रकोप बढता जा रहा है। यह वायरस अब तक 46 देशों में फैल गया है। यह पर्यटक स्थल वाले जिलों में अपने पैर पसार रहा है और आगे भी देश में महामारी का रूप ले सकता है। इसके लिए विभाग ने प्रतिदिन मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल जारी कर संदिग्ध मरीज के जिले की सीमा में प्रवेश से लेकर भ्रमण किए गए स्थलों पर रेपिड रेस्पोंस टीम भेजकर स्क्रीनिंग करवाने के निर्देश दिए।

उन्होंने लोगों से कहा कि जिले में होटल व भ्रमण स्थलों का निरीक्षण कर निर्धारित प्रोटोकॉल अनुसार कार्य करने, भ्रमण क्षेत्र में आने वाले चिकित्सा संस्थानों पर सम्पर्क में आए व्यक्तियों की चिकित्सकीय जांच करने, ठहरने व भ्रमण किए गए स्थलों को संक्रमण रहित करवाने, संदिग्ध पाए जाने पर मरीजों की जांच के लिए सैंपल की जांच करवाने के साथ-साथ आरआरटी टीमों व चिकित्सा अधिकारियों को प्लान बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए।

डिप्टी सीएमएचओ डॉ. घनश्याम चावला ने बताया कि कोई यात्राी चीन के वुहान प्रांत से ना आया हो किंतु किसी यात्री या किसी संक्रमित चीनी यात्री के संपर्क में रहा हो उनका पत्ता लगाकर स्क्रीनिंग करें। विदेशों से आने वाले प्रत्येक यात्री की सूचना सीएमएचओ कंट्रोल रूम पर 01482-232643 पर देवे।

इस दौरान मेडिकल कॉलेज, भीलवाडा माईक्रोबायलॉजी विभाग प्रभारी डॉ. वर्षा, पीएमओ डॉ. अरूण गौड, डिप्टी सीएमएचओ डॉ. घनश्याम चावला, डीटीओ डॉ. प्रकाश शर्मा, आरसीएचओ डॉ. सीपी गोस्वामी सहित सभी बीसीएमओ उपस्थित थे।

पीएमओ डा. अरूण गौड़ ने बताया कि अस्पातल में नमस्ते अभियान शुरू किया गया है। इसके लिए जगह-जगह पोस्टर भी लगाए गए है। इसमें दर्शाया गया है कि हाथ मिलाएं नहीं। हाथ जोड़कर अभिवादन करे। कोरोना वायरस को हाथ जोड़कर अभिवान करने से फैलने से बचाया जा सकता है। क्योंकि यह हाथ मिलाने से भी फैलता है। उधर इनरव्हील क्लब की ओर से बापू नगर स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में सेमिनार का आयोजन किया। इसमें छात्रो, शिक्षकों वायरस के बारे में बताया गया। क्लब की ओर से २५० मास्क बांटे गए। सेमिनार में डॉ संजय गुप्ता, क्लब अध्यक्ष उषा ठाकुर, उपाध्यक्ष मंजू नागौरी, रीना गुप्ता, कविता सिंह विमलेश्वर, वंदना आदि उपस्थित थे।