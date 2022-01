ड्रॉप रोबॉल में हरियाणा व छग को दोहरे खिताब

राष्ट्रीय ड्रॉप रोबॉल सीनियर एवं जूनियर चैंपियनशिप के विभिन्न वर्गों के खिताबी मुकाबले शुक्रवार को इंटरनेशनल नोबेल स्कूल के खेल मैदान पर खेले गए। इनमें सीनियर वर्ग के पुरुष व महिला वर्ग के खिताब हरियाणा ने जीते। जबकि उप विजेता छत्तीसगढ़ व तृतीय विजेता उत्तर प्रदेश रहा। इसी प्रकार सीनियर महिला एवं जूनियर महिला वर्ग में छत्तीसगढ़ विजेता रहा। जबकि राजस्थान उप विजेता व महाराष्ट्र तृतीय रहा।

भीलवाड़ा Published: January 01, 2022 10:02:59 pm

भीलवाड़ा। राष्ट्रीय ड्रॉप रोबॉल सीनियर एवं जूनियर चैंपियनशिप के विभिन्न वर्गों के खिताबी मुकाबले शुक्रवार को इंटरनेशनल नोबेल स्कूल के खेल मैदान पर खेले गए। इनमें सीनियर वर्ग के पुरुष व महिला वर्ग के खिताब हरियाणा ने जीते। जबकि उप विजेता छत्तीसगढ़ व तृतीय विजेता उत्तर प्रदेश रहा। इसी प्रकार सीनियर महिला एवं जूनियर महिला वर्ग में छत्तीसगढ़ विजेता रहा। जबकि राजस्थान उप विजेता व महाराष्ट्र तृतीय रहा।

Haryana and CG get double title in drop roball

समापन समारोह में अखिल भारतीय जैन कांफ्रेंसकी राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष पुष्पा गोखरू व अखिल भारतीय सर्व धर्म महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल छाजेड़ व लायंस क्लब अध्यक्ष के एल गिलहोत्रा, समाजसेवी सुरेंद्र जैन, नोबल स्कूल के डायरेक्टर हर्षवर्धन सिंह राठौड़, संजय सिंह तोमर, तेजराज मेवाड़ा ने विजेता टीमों को ट्रॉफी एवं पदक प्रदान किए। राजस्थान सचिव लक्ष्मण सिंह राठौड़ ने आभार ज्ञापित किया संचालन नेशनल एंकर कबीर ने किया। इधर, 12वीं सीनियर राष्ट्रीय ड्रॉप रोबॉल प्रतियोगिता के मिक्स डबल्स इवेंट में राजस्थान की रचना धोबी व सौरभ पारीख प्रथम रहे।

राजस्थान ने जीते चार स्वर्ण समेत पन्द्रह पदक बारहवीं सीनियर एवं ग्यारहवीं जूनियर राष्ट्रीय स्तरीय ड्रॉप रोबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान ने कुल पन्द्रह पदक जीते। इनमें चार स्वर्ण, दस रजत व एक कांस्य पदक है।

सीनियर बालिका वर्ग में राजस्थान टीम की कप्तान तुलसी छीपा ने छत्तीसगढ़ की लगातार 8 वर्षों से विजेता अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी पूजा साहू को हराकर स्वर्ण पदक जीता। सीनियर वर्ग के मिक्स डबल मुकाबले में राजस्थान की रचना धोबी व सौरव पारीक ने हरियाणा की अनिता व रवि को हराकर स्वर्ण पदक जीता। सीनियर वर्ग के ट्रिपल मुकाबले में राजस्थान की गंगा सुवालका को रजत पदक मिला। पुरुष वर्ग ट्रिपल मुकाबले में प्रद्युमन सिंह,जय, भावेश उप विजेता रहे।

जूनियर वर्ग में अखिल राज सिंह व केशव सिंह उप विजेता बने। जूनियर बालिका वर्ग में इसी प्रकार संतोष राजपूत को रजत पदक मिला। राजस्थान टीम की कप्तान तुलसी छीपा ने जीत का श्रेय कोच लक्ष्मण सिंह राठौड़ को दिया ।



फोटो...शीतकालीन अवकाश में मोहल्ला क्लास, बच्चे ले रहे ज्ञान भीलवाड़ा. राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बापूनगर द्वारा शीतकालीन अवकाश के तहत छात्राओं के लिए मोहल्ला क्लास आयोजित की जा रही है। गांधी फेलोशिप से कम्युनिटी इमर्सन प्रोग्राम की तहत जाटों के खेड़ा गांव में यह मोहल्ला क्लास 25 दिसम्बर से ३१ दिसम्बर तक आयोजित होगी।



यहां मोहल्ला क्लास में संस्था प्रधान अवधेश शर्मा ने बालिका शिक्षा की डिजिटलाइजेशन के लिए संचालित मिशन बुनियाद पायलट प्रोजेक्ट के तहत वितरत टेबलेट द्वारा मोहल्ला क्लास में छात्राओं के साथ शैक्षणिक चर्चा की। इस दौरान नोडल ऑफि सर कविता जीनगर, पार्षद लव जोशी, नरेश जाट व पीरामल फ ाऊंडेशन से गांधी फेलो अनन्या शर्मा और करुणा ने छात्राओं के साथ विचार सांझा किए और उनके अनुभव जाने ।

