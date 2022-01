Sitting on an elephant कभी देखा आपने ऐसा गुरूजी का शाही सम्मान

गुरु एवं शिष्य के बीच अनूठे रिश्ते एवं ग्रामीणों के गुरु के प्रति सम्मान को लेकर जिले का अरवड़ कस्बा जिले में मिसाल बन कर सामने आया है। Sitting on an elephant, made Guruji roam the whole village.

भीलवाड़ा Published: January 04, 2022 10:22:01 pm

यहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अरवड़ के भामाशाह वरिष्ठ अध्यापक भंवर लाल जोशी के सेवानिवृत्ति पर पुरानी अरवड़ व नई अरवड़ के ग्रामीणों ने शाही अंदाज में उन्हें विदाई दी है। हाथी पर बैठा कर गुरुजी को पूरे गांव में घूमाया गया, डीजे व ढोल नगाड़े बजे, गांव के बड़े, बच्चों के साथ महिलाएं भी डीजे पर थिरकी। इसके बाद अरवड़ विद्यालय परिसर में गुरुजी का सम्मान हुआ और कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। Sitting on an elephant, made Guruji roam the whole village.

गौरतलब है कि वरिष्ठ अध्यापक भंवर लाल जोशी ने पुरानी अरवड़ स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 21वर्ष तक सेवाएं दी, सामाजिक सरोकार का दायित्व निभाया और भामशाह बन कर स्कूल व गांव के विकास में भी सहभागिता निभाई। बच्चों ने उनके नवाचार को भी अपनाया। Have you ever seen such Guruji's royal respect?

