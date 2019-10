जहां जीवित मनुष्य के खून देने के बाद निकलती है घास बावजी की सवारी

गेन्दलिया। भीलवाड़ा जिले के गेन्दलिया कस्बे में जीवित मनुष्य के खून देने के बाद निकलती है घास बावजी की सवारी। आपको आश्चर्य हो रहा होगा परन्तु यह सत्य है कि यहां पर जीवित मनुष्य का खून देने के बाद कस्बे में घास बावजी की सवारी निकालने की परम्परा सैकडों वर्षों से निभाई जा रही है। इस बार भी श्रदृधा व आस्था के साथ ग्रामीणों ने सवारी निकाली। लोगों का उत्साह देखते बना। Hay bawji rides after giving the blood of a living man in Bhilwara

गेन्दलिया। स्थानीय परम्परा के अनुसार घास बावजी की सवारी दीपावली के दूसरे दिन खेखरा की रात को लोगों ने ढोल - नगाडों के साथ हनुमान जी व घास भैरू को न्यौता दिया। गांव में स्थित छतीस करोड़ देवताओं के यहां पूजा — अर्चना कर जीवित मनुष्य का खून निकालकर परसा के भैरुनाथ पर विराजमान छतीस देवताओं को खून के टीके (तिलक) लगाकर पूजा—अर्चना की गई। हनुमानजी मंदिर से ढोल नगाडों के साथ गांव के लम्बरदार तिवाड़ी परिवार की प्रथम बैलों की जोड़ी ने घास बावजी को खींचकर शुभारम्भ किया।

गांव में रोगोें से बचाव व गांव में सुख-शांति,सम्रद्धि व अच्छी बारिश के लिए वर्ष में एक बार खेखरा की रात में घास बावजी की सवारी निकाली जाती है। घास बावजी की सवारी को अलग — अलग बैलों की जोड़ियां खींचती हैं। सवारी पूरे गांव के मार्गों से निकाली जाती है, अंत में विसर्जन किया गया। आयोजन में बडी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया।