सनक में ही कर दी उसने साथी की हत्या

He killed his partner in a whirlwind at bhilwara काछोला थाना पुलिस ने चौबीस दिन पूर्व एक व्यक्ति की हत्या कर शव झाडिय़ों में फेंकने के मामला गुरुवार को सुलझा लिया। पुलिस ने प्रकरण मे मृतक के ही साथी को गिरफ्तार किया हैं।