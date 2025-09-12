प्रदेश के 98 अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में शुरू होंगी हिन्दी कक्षाएं

प्रदेश के विद्यार्थियों को अब अंग्रेजी माध्यम के साथ-साथ हिन्दी माध्यम में भी पढ़ाई का विकल्प मिलेगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर 98 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में हिन्दी माध्यम की कक्षाएं संचालित करने का निर्णय किया है। ये व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2025-26 से लागू होंगी।
इसलिए लिया गया यह निर्णय
प्रदेश में कई राजकीय विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम में रूपान्तरित कर दिया गया था। इससे उन विद्यार्थियों के सामने दिक्कत आई, जो हिन्दी माध्यम में पढ़ाई करना चाहते थे। अब ऐसे सभी विद्यालयों में जहां उच्च माध्यमिक स्तर पर हिन्दी माध्यम का विकल्प नहीं है, वहां नई व्यवस्था लागू की जाएगी।
उपलब्ध अध्यापक ही पढ़ाएंगे हिन्दी माध्यम
वर्तमान में प्रदेश के 98 विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम की कक्षाओं में अध्यापन कार्य हिन्दी माध्यम के अध्यापक ही कर रहे हैं। इसलिए अब हिन्दी माध्यम की नई कक्षाओं में भी अध्यापन कार्य इन्हीं अध्यापकों से करवाया जाएगा।
भीलवाड़ा जिले में भी एक विद्यालय शामिल
इस सूची में भीलवाड़ा जिले का करेड़ा उपखंड के निम्बाहेड़ा जाटान स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) भी शामिल है। यहाँ भी इस सत्र से हिन्दी माध्यम की कक्षाएँ प्रारम्भ की जा सकेगी।
अभिभावकों के लिए राहत
अब विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम की मजबूरी से छुटकारा मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों के अभिभावकों का कहना है कि बच्चों की पढ़ाई अब उनके अनुकूल माध्यम में हो सकेगी।