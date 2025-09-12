प्रदेश के 98 अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में शुरू होंगी हिन्दी कक्षाएं

प्रदेश के विद्यार्थियों को अब अंग्रेजी माध्यम के साथ-साथ हिन्दी माध्यम में भी पढ़ाई का विकल्प मिलेगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर 98 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में हिन्दी माध्यम की कक्षाएं संचालित करने का निर्णय किया है। ये व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2025-26 से लागू होंगी।