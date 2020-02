होलिका दहन 9 को और रंगोंत्सव 10 को

भीलवाड़ा।

इस माह के अंत से होलाष्टक लगने वाला है और हिंदू धर्म के अनुसार होलाष्टक की अवधि के दौरान कोई भी शुभ कार्य विवाह, गृह प्रवेश या अन्य कोई भी मांगलिक कार्यक्रम इस दौरान नहीं किए जाते हैं। होलाष्टक 8 दिन तक रहेगी। इसकी शुरूआत ३ मार्च से शुरू हो जाएगी।

पण्डित अशोक व्यास के अनुसार होलाष्टक शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। होला एवं अष्टक, होला मतलब होली और अष्टक मतलब आठ। होलाष्टक की अवधि 8 दिन की होती है और यह होली से 8 दिन पहले शुरू होता है। जैसे कि हम सब जानते है कि होली का त्योहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन माह में आती है और इस वर्ष यानी 2020 में होली का त्योहार 9 व 10 मार्च को मनाया जाएगा। 9 को होलिका दहन होगा और 10 मार्च को रंगों से इस उत्सव को मनाया जाएगा।

शुभ कार्य रहेंगे वर्जित

व्यास के अनुसार होलाष्टक में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। इस दौरान विवाह, बच्चे का मुंडन, नामकरण, गृह प्रवेश और अन्य किसी भी तरह के शुभ कार्य नहीं होंगे। इनके अलावा इस अवधि में कुछ भी नया सामान नहीं खरीदें और घर, जमीन, वाहन, सोना-चांदी और रत्न भी ही खरीदने चाहिए। होलाष्टक के दौरान दान पुण्य करना चाहिए। भगवान की पूजा अर्चना और ध्यान में समय व्यतीत करना चाहिए।

शुक्ल अष्टमी से प्रारम्भ पूर्णिमा पर समाप्त

होलाष्टक 3 मार्च से शुरू होकर होलिका दहन 9 मार्च तक रहेगा। यदि तिथि की बात करें तो होलाष्टक फाल्गुन माह की शुक्ल अष्टमी से शुरू होगा और होलिका दहन पूर्णिमा पर समाप्त होगा। इसी कारण 3 मार्च से लेकर 9 मार्च तक कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जा सकेगा।