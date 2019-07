मकान व दीवार ढही, जनहानि नहीं, 4 भेड़ों की मौत

सवाईपुर। कस्बे के आसपास के गांवों में रात भर कभी हल्की कभी तेज बारिश का दौर चला। कोठारी नदी पुलिया पर बहने से सवाईपुर कोटड़ी,सवाईपुर सालरिया आदि मार्ग बाधित हो गए। कस्बे में बारिश से भेरू पिता सुरजा माली के मकान की दीवार ढही। परिवार के सदस्य बाल - बाल बचे। House and wall collapse, no loss of life, 4 sheep death

जहाजपुर। पीपलुन्द कस्बे के श्रंगाररंवरी गांव में बीती रात तेज बारिश में केलुपोस मकान ढह गया। प्रेम देवी पत्नी खाना दास घटना के समय प्रेम देवी मकान के भीतर सोई हुई थी। जो हादसे में बाल-बाल बची।

शाहपुरा। शाहपुरा कस्बे के निकटवर्ती गांव रूपपुरा में एक मकान की कच्ची दीवार ढह गई इससे कमरे के अंदर कई भेडे दब गई। दीवार ढ़हने के धमाके की आवाज सुनकर परिजन व ग्रामीण उस ओर दौडे। मलबे में दबी भेड़ों की मौत हो गई।