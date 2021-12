घर का सपना साकार करने के लिए माहेश्वरी महासभा की महेश आवास योजना

सेवा की मिसाल माहेश्वरी समाज, कोरोना काल में पीएम सहायता कोष में एक हजार करोड़ का किया योगदान माहेश्वरी महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री काबरा से बातचीत Maheshwari Mahasabha's भीलवाड़ा। अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा के महामंत्री संदीप काबरा ने कहा कि महासभा समाज के समग्र विकास के लिए कार्य कर रही हैं। हमारा लक्ष्य समाज के अन्तिम व्यक्ति का कौशल विकास कार्य करना हैं। माहेश्वरी समाज के हर व्यक्ति के पास अपना घर हो इसके लिए जरूरतमंद परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए Maheshwari Mahasabha's Mahe

भीलवाड़ा Updated: December 26, 2021 09:12:17 pm

भीलवाड़ा।

Maheshwari Mahasabha's अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा के महामंत्री संदीप काबरा ने कहा कि महासभा समाज के समग्र विकास के लिए कार्य कर रही हैं। हमारा लक्ष्य समाज के अन्तिम व्यक्ति का कौशल विकास कार्य करना हैं। माहेश्वरी समाज के हर व्यक्ति के पास अपना घर हो इसके लिए जरूरतमंद परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए Maheshwari Mahasabha's Mahesh Awas Yojana to make the dream of the house come true महेश आवास योजना शुरू की हैं। योजना के तहत अगले माह नान्देड़ में 71 परिवारों को आवास सौपें जाएंगे। योजना के तहत पात्र परिवारों को बैंक ऋण उपलब्ध कराने में सहायता के साथ शुरू के तीन वर्ष तक आवास किश्त भुगतान में भी सहयोग किया जाएगा। भीलवाड़ा में भी यह योजना जल्द शुरू की जाएगी।

घर का सपना साकार करने के लिए माहेश्वरी महासभा की महेश आवास योजना

काबरा रविवार को भीलवाड़ा जिला माहेश्वरी सभा की ओर से एवं दक्षिणी राजस्थान प्रादेशिक माहेश्वरी सभा के तत्वावधान में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय युवक-युवती परिचय सम्मेलन के दौरान संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोराना काल में माहेश्वरी समाज के भामाशाहो ने प्रधानमंत्री सहायता कोष में एक हजार करोड से अधिक का सहयोग किया। महासभा के पूर्व सभापति रामपाल सोनी के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि उनके नैतृत्व में ही सामाजिक विकास का कार्य शुरू हुआ जो अनवरत जारी हैं। काबरा ने प्रशासनिक सेवा में Maheshwari Mahasabha's Mahesh Awas Yojana to make the dream of the house come true माहेश्वरी समाज की प्रतिभाओं का चयन हो सकें इसके लिए दिल्ली में गल्र्स हॉस्टल बनाने का निर्णय किया है। माहेश्वरी समाज हमेशा देश के विकास में सहभागी रहा हैं। जितने सामाजिक प्रकल्प समाज की ओर से संचालित किए जा रहे हैं उतने शायद कोई समाज नहीं कर रहा हैं। काबरा ने बताया कि समाज के 1535 विधवा व निराश्रित महिलाओं के लिये हर वर्ष ट्रस्ट के माध्यम से पौने चार करोड़ रुपए की सहायता दी जा रही हैं।

तलाक का सबसे बड़ा कारण बेमेल विवाह

माहेश्वरी महासभा के पूर्व सभापति रामपाल सोनी ने कहा कि समाज और सामाजिक संगठन अनुशासित होकर कार्य करें तो देश के विकास में सरकार के अधिक भूमिका समाजो की हो सकती हैं। कोरोनाकाल में समाज के जरूरतमंद परिवारों को 10 करोड़ से अधिक की सहायता दी गई। सोनी ने समाज में बढ़ते तलाक के बारे में कहा कि यह किसी एक समाज की नहीं बल्कि सभी समाजों की समस्या हैं। तलाक के तीन प्रमुख कारण है उनमें तलाक का सबसे बड़ा कारण बेमेल विवाह हैं। सहनशक्ति की कमी एवं महत्वाकांक्षा बढऩे से भी तलाक की समस्या बढ़ी हैं। Mahesh Awas Yojana of Maheshwari Mahasabha bhilwara सोनी ने बताया कि किसी भी परिवार में दो लड़किया होने पर उस महिला का सम्मान किया जाता है। वही तीसरी लड़की होने पर महासभा की ओर से सहायता राशि भी उपलब्ध कराई जा रही है। ताकि बेटियों को सम्मान मिल सके।

Maheshwari Mahasabha प्रचार प्रसार प्रभारी महावीर समदानी ने सभी का स्वागत किया। इस अवसर पर दक्षिणी राजस्थान प्रादेशिक माहेश्वरी सभा के अध्यक्ष कैलाश कोठारी, महासभा के कार्यसमिति सदस्य राधेश्याम चेचाणी, जिला माहेश्वरी सभा के अध्यक्ष दीनदयाल मारू एवं मंत्री देवेन्द्र सोमानी भी मौजूद थे।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें