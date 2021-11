स्मार्ट फोन नहीं, आंगनबाड़ी कैसे बने डिटिजल प्लेटफार्म

How Anganwadi became a digital platform, not a smart phone प्रदेश में आंगनबाडी कार्यकर्ताओं ने महिला बाल विकास परियोजना के अधीन संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर डिजिटल प्लेटफार्म तैयार किए, लेकिन भीलवाड़ा जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को चार साल बीतने के बावजूद स्मार्ट फोन नहीं मिल सके।

भीलवाड़ा। प्रदेश में आंगनबाडी कार्यकर्ताओं ने महिला बाल विकास परियोजना के अधीन संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर डिजिटल प्लेटफार्म तैयार किए, लेकिन भीलवाड़ा जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को चार साल बीतने के बावजूद स्मार्ट फोन नहीं मिल सके। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओंं ने सरकारी खर्च पर मोबाइल फोन मिलने व उसके विभाग द्वारा रिचार्ज करने की उम्मीद में अभी तक कई रुपए खर्च कर दिए है, लेकिन सरकार प्रदेश के कई जिलों में स्मार्ट फोन बांट कर कईयों को भूल गई है। How Anganwadi became a digital platform, not a smart phone at bhilwara

प्रदेश में राज्य सरकार ने वर्ष २०१७ में राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना के तहत कुछेक जिले मॉडल के रूप में चिंहित करते हुए वहां आंगनबाडी कार्यकर्ताओं को स्मार्ट फोन दिए, स्मार्ट फोन यानि मोबाइल फोन की कीमत करीब छह से सात हजार रुपए थी। मोबाइल पर राज्य सरकार ने मिशन का एप डाउन लोड करवाया। इस एप के जरिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषाहर योजना के लाभार्थियों की सूची अपलोड कराई, उन्हें देय सुविधाओं व पोषाहार का नियमित ब्योरा प्रति दिन लिया जाने लगा। इसी प्रकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से उनकी नियमित लोकेशन व दैनिक चर्चा की जानकारी भी ली जाने लगी।

ऑन लाइन कर दिया, पर स्मार्ट फोन नहीं

प्रदेश में जोधपुर, उदयपुर, चित्तौडग़ढ़, अजमेर समेत चिंहित जिलों में यह मोबाइल वर्ष २०१७ में ही बांट दिए गए, लेकिन भीलवाड़ा समेत अन्य जिलों में स्मार्ट फोन नहीं बांटे जाने के बावजूद आंगनबाड़ी केन्द्रों पर डिजिटल प्लेटफार्म बना दिए गए। यहां भी बाल विकास परियोजना अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया कि सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पास स्मार्ट फोन होना अनिवार्य है। अन्य जिलों की आंगनबाड़ी कार्यकताओं को मिले स्मार्ट फोन के बाद भीलवाड़ा जिले में भी अधिकांश कार्यकर्ताओं ने अपने स्तर पर मोबाइल खरीद लिए, उन्हें उम्मीद थी कि विभाग उनके मोबाइल की कीमत उन्हें लौटा देगी और प्रति माह रिचार्ज कराएगी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ।

अधिकारियों की चुप्पी

महिला एवं बाल विकास परियोजना विभाग के अधिकारी बताते है कि स्मार्ट फोन की योजना राष्ट्रीय पोषाहार मिशन से जुड़ी हुई है। जिले में यह स्मार्ट फोन बंटेंगे या नहीं, इसकी गाइड लाइन अभी नहीं आई है और नाही किसी प्रकार से कोई प्रस्ताव मांगे गए है। साड़ी व पोषाहार वितरण के कार्यक्रम जरूर जिले में संचालित है।



सुविधाएं ही नहीं दी , बना दिए डिजिटल प्लेटफार्म

समेकित बाल विकास सेवाएं तथा महिला एवं बाल विकास परियोजना विभाग आंगनबाड़ी केन्द्रों की लोकेशन व जानकारी मोबाइल के जरिए ले रही है। हाल ही एक आदेश जारी कर आंगनबाड़ी केन्द्रों पर ही लाभार्थियों को बुलाने एवं यहीं पर उनकी फोटो लेने व संपूर्ण दस्तावेज अपलोड करने के निर्देश दिए है, यह आदेश अव्यवहारिक है क्यूंकि जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकार ने अभी तक स्मार्ट फोन नहीं दिए है। कार्यकर्ता अभी अपने पति, पुत्र व पुत्री का मोबाइल उपयोग में ले रही है, परिजनों के आंगनबाड़ी के समायावधि में बाहर रहने से मोबाइल फोन का उपयोग व अधिकांश समय घर पर ही कर रही है। कईयों ने स्मार्ट फोन भी उधार रुपए लेकर खरीदें है, राज्य सरकार व विभाग को चाहिए कि वह अन्य जिलों की भांति भीलवाड़ा में भी स्मार्ट फोन दें।

- राधा शर्मा, प्रांतीय उपाध्यक्ष, राजस्थानआंगनबाड़ी कर्मचारी संघ