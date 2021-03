मांडल पुलिया का मुडाव कब तक लेता रहेगा जान

How long will the mandal culvert bend in bhilwara विवाद एवं तकनीकी खामियों के पेच में फंसा मांडल कस्बे का रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) हादसों का सबब बना हुआ है। सालों से खामियों को दूर कर आरओबी को वाहन चालकों के लिए सुरक्षित करने की मांग उठती आई है, लेकिन आश्वासनों के सिवाए कुछ नहीं मिला है।