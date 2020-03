ये कैसे जिलाध्यक्ष, तेरह साल में दूसरी बार घूस लेते धरे गए

राजस्थान पटवार संघ जिला शाखा अध्यक्ष एवं हमीरगढ़ पटवारी सौमित्र दाधीच को भीलवाड़ा एसीबी की विशेष टीम ने शुक्रवार शाम डेढ़ लाख रुपए की घूस लेते धर लिया। आरोपित को शनिवार दोपहर भीलवाड़ा एसीबी कोर्ट में पेश किया जाएगा। दाधीच तेरह साल में दूसरी बार रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए है How the District President got caught taking bribe for the second time