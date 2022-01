world record तीन सौ चित्रकार कैसे बनाएंगे world रिकार्ड, पढि़ए

भीलवाड़ा। देश के गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान इस बार अमृत महोत्सव के तहत देश के स्वतंत्रता सैनानियों, वीर शहीदों व वीरांगनाओं को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का देश के चित्रकारों का अनूठा अंदाज होगा।

इसके लिए देश भर के वरिष्ठ चित्रकारों व कलाकारों ने चंडीगढ़ के चित्कारा विश्वविद्यालय में एकत्रित हो कर करीब एक हजार सात सौ फीट लम्बे कैनवास पर पचास से ज्यादा छोटे-छोटे हिस्सों में विभक्त कैनवास पर स्वतंत्रता सैनानियों व वीर शहीदों की जीवनी को रंगों के जरिए उकेरा है।

इसमें वस्त्रनगरी के राष्ट्रीय फ ड़ चित्रकार कल्याण जोशी व केजी कदम मेवाड़ के वीर शहीदों की जीवनी को चित्र के रूप में 1५० फीट लम्बे कैनवास पर उकेर रहे है। वल्र्ड रिकार्ड के लिए बन रह विश्व के सबसे बड़े लम्बे चित्र में १५० फीट के कैनवास पर फड चित्रकला विशेष आकर्षण का केन्द्र होगी।

इस फड चित्रकला में देश की गौरव गाथा को रंगों के जरिए कैनवास पर उकेरने के लिए वस्त्रननगरी के राष्ट्रीय चित्रकार कल्याण जोशी एवं केजी कदम की अगुवाई में कलाकारों की टीम लगी हुई है। यह फड चित्रकला भारतीय संस्कृति मंत्रालय और भारतीय रक्षा मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय तथा चंडीगढ़ के चित्कारा विश्वविद्यालय द्वारा चंडीगढ़ में बनाई जा रही है।

बारहठ बंधुओं की गाथा

जोशी ने बताया कि भीलवाड़ा के शाहपुरा के स्वतंत्रता सैनानी ठाकुर केसरी सिंह एव उनके भाई जोरावर सिंह के साथ क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक बिजौलियां की जीवनी को भी चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है। चित्र में केसरी सिंह द्वारा लिखे गए चेतावनी रा चूंगटिया और ठाकुर जोरदार सिंह द्वारा अंग्रेजों पर बम फैंकने के दृश्य को प्रमुखता से चित्रित किया है।

कल्याण जोशी ने बताया कि देश के गणतंत्र के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में अमृत महोत्सव के तहत दिल्ली के राजपथ पर ये विशाल एवं अदभूत चित्र प्रदर्शित की जाएगी। इस पेन्टिंग मे भीलवाड़ा के चित्रकार ओम प्रकाश सालवी, छीतर जोशी, राहुल पाठक, महेश विश्नोई, राहुल सिंह और राम प्रसाद स्वामी इसे बेहतर बनाने मे जी जान से जुटे है। देश के कई वरिष्ठ कलाकार कला कुंभ में भाग लेने वाले सभी कलाकारों को मार्गदर्शन दे रहे है।

एक कैनवास पर ढेरों, चित्र शैली

समूचे चित्र में भारत की सभी चित्रकला शैलियां जिसमे आधुनिक चित्रकला, समसामयिक कला, तथा पारम्परिक कला, फ ड, कलमकारी, मांडना, पिछवाई, वरली,कांगडा शैली के प्रसिद्ध और ख्यातनाम चित्रकार अपनी रंगों की कूंची चला रहे है। भारतीय चित्रकला के माध्यम से स्वतन्त्रता सेनानियों को श्रृद्धांजलि विशेष एवं अनूठा सम्मान दिया जायेगा। दोनों विशिष्ठ मंत्रालय के साथ आधुनिक कला संग्रहालय के मार्गदर्शन मे कलाकार उम्दा काम कर रहे है।

देश भर से 300 चित्रकार

कला कुंभ में देश भर के विभिन्न राज्यों से तकरीबन 300 चित्रकार, कई विश्वविद्यालयों के कलाकार एकत्र होकर 1450 मीटर लम्बे कैनवास पर एक साथ मिलकर अपनी कला उकेर रहे है। इस विशाल लम्बी पेन्टिंग मे देश भर के ऐसे सभी स्वतंत्रता सैनानियों को चित्रकला श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी।

राष्ट्रपति व पीएम करेंगे लोकार्पण

गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के राजपथ पर विशाल लम्बे कैनवास पर बनी गौरव गाथा का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविद करेंगे। तत्पश्चात यह विशाल पेन्टिंग आम जनों के के लिए राजपथ पर प्रदर्शित की जाएगी। ही लगा रहेगा।

