BJP and Congress bhilwara भाजपा व कांग्रेस की प्रतिष्ठा का दांव कैसे, पढि़ए

भीलवाड़ा जिला परिषद के वार्ड चौदह के उप चुनाव को भाजपा व कांग्रेस ने प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। जिला परिषद सदस्य शीला जाट के असामयिक निधन पर रिक्त हुए पद पर भाजपा ने शीला की सासु लादी देवी को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने समता देवी जाट का अपना प्रत्याशी घोषित किया है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रत्याशी उदी देवी भी चुनाव मैदान में है। कुल छह नामांकन पत्र पेश हुए है। इधर, शाहपुरा पंचायत समिति के वार्ड संख्या तीन के उप चुनाव पर भी दोनों दलों की नजर टिकी हुई है।

How to stake the reputation of BJP and Congress, read