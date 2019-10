कैसे पहुंचेगा खेतों तक पानी, किसान चिन्तित

लाडपुरा। एक ओर जल संसाधन विभाग सिंचाई के लिए खेतों में पानी देने की तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ, भीलवाड़ा जिले के लाडपुरा के डामटी बांध की क्षतिग्रस्त नहरों के मरम्मत का काम अब तक भी पूरा नहीं हुआ है। नहरों की मरम्मत में लाखो रुपए खर्च करने के बाद भी खेतों में पानी पहुंचना मुश्किल लग रहा है, जिससे किसान चिंतित है। How will water reach the fields, farmers worried in Bhilwara

लाडपुरा के डामटी खोकरा बांध में पानी छोडऩे के लिए जल संसाधन विभाग ने जल समिति की बैठक की तिथि तय कर दी है जबकि नहरों की मरम्मत अब तक नहीं हुई है। नहर की मरम्मत पर राज्य सरकार ने एक सौ अठाइस लाख रुपए स्वीकृत कर काम शुरू किया गया, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है।

आश्चर्य की बात यह है जिस जगह काम किया गया है, वहां नवनिर्मित नहर की दीवारें घटिया निर्माण के कारण धराशाही हो गई है। ग्रामीणों का कहना है के निर्माण में मात्र लीपापोती की जा रही है। वहीं नहर की बांयी ओर मोरी लम्बे समय से क्षतिग्रस्त हो रही है जिससे भारी मात्रा में पानी यूं ही व्यर्थ बह रहा है, लेकिन विभाग ने इसे दुरुस्त करना मुनासिब नहीं समझा। जबकि नहर में पानी अभी नहीं छोड़ा गया। पानी व्यर्थ बहने से दिनोंदिन बांध का जलस्तर घटता जा रहा है, लेकिन विभाग को चिंता नहीं है।

अब विभाग ने पानी छोडऩे के लिए जल वितरण समिति की बैठक 24 अक्टूबर को बुलाई है, लेकिन निर्माण के बाद भी नहरों की हालत सही नहीं है। टूटी—फूटी जीर्ण शीर्ण हालत में पड़ी है। जिससे खेतो में पानी कैसे पहुंचेगा।

इस वर्ष अच्छी बरसात से किसानों को अच्छी उपज की उम्मीद है लेकिन नहरों के हाल से विभिाग को चिंता नहीं है। उल्लेखनीय है कि डामटी खोकरा बांध के भराव क्षमता 33.5फीट है जबकि सिंचित क्षेत्र लाडपुरा, धाकड खेडी, अभयपुरा, डामटी, खोखरा, अमरतिया, चितौडिय़ागढ है।

जल संसाधन विभाग माण्डलगढ़ के सहायक अभियन्ता मधु नैनावटी ने बताया कि नहर में पानी छोडऩे से पूर्व निर्माण कार्य पूरा करा लिया जाएगा। नव निर्माण कार्य सम्भवतया पानी की सिपेज के कारण धराशाही हो गया, घटिया निर्माण होता तो अन्य जगह भी क्षतिग्रस्त होती। नहर को दुरस्त कराकर पानी छोड़ा जाएगा।