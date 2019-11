कायमखानी समाज के 77 जोड़े बने हमसफर

बनेड़ा। भीलवाड़ा जिले के बनेड़ा के निकटवर्ती निम्बाहेड़ा खुर्द गांव में रविवार को कायमखानी समाज मेवाड़ का आठवां सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित हुआ। यहां समाज के 154 युवक-युवतियों ने निकाह कबूल किया। इस मौके पर 77 जोड़े हमसफर बने। Humsafar became 77 pairs of Kayamkhani society in Bhilwara

बनेड़ा। भीलवाड़ा जिले के बनेड़ा के निकटवर्ती निम्बाहेड़ा खुर्द गांव में रविवार को कायमखानी समाज मेवाड़ का आठवां सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित हुआ। यहां समाज के 154 युवक-युवतियों ने निकाह कबूल किया। इस मौके पर 77 जोड़े हमसफर बने। Humsafar became 77 pairs of Kayamkhani society in Bhilwara

समाज के सम्मेलन स्थल पर विभिन्न स्थानों से समाज के लोग भाग लेने के लिए पहुंचे। सम्मेलन में शब्बीर खान कायमखानी ने बताया कि सभी 36 गांवों के प्रबुद्ध कायमखानी समाजसेवियों के सान्निध्य में समाज का 8वां सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें 154 युवक-युवतियों ने निकाह कबूल किया। Humsafar became 77 pairs of Kayamkhani society in Bhilwara

भीलवाड़ा। तंजीम मुस्लिमीन सेवा सोसायटी की बैठक हाजी मुशताक अहमद शेख की अध्यक्षता में हुई। इसमें 10 नवम्बर को 12 रबि उल अव्व्ल का जुलूस पर चर्चा हुई। चिव हाजी अब्दुल वहीद शेख, उपाध्यक्ष बुरहान मंसूरी, संयुक्त सचिव उमर शरीफ मौजूद थे। Humsafar became 77 pairs of Kayamkhani society in Bhilwara

भीलवाड़ा। गुलशन नगर की ओर से आस्ताने हजरत गुल अली शाह की दरगाह में चादर पश की। हमीद रंगरेज ने बताया कि मस्जिद इमाम महबूब आलम ने शहर के लिए अमन की दुआ मांगी। Humsafar became 77 pairs of Kayamkhani society in Bhilwara