मुझे कोरोना हुआ ये सही पर अब में ठीक हूं

I got corona but i'm fine now in bhilwara आप सबकी दुआ से मैं बिलकुल ठीक हूं। मेरी दोनो रिपोर्ट नेगे़िटव आ गई है। अब मुझे एसएमएस से अन्य अपस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। मेरे बड़े भाई रियाज जो मुझे जयपुर लेकर आए थे उनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई है। मेरी पत्नी सलमा परवीन भी स्वस्थ्य है। यह कहना है बृजेश बांगड़ मेमोरियल हॉस्पिल के आईसीयू वार्ड के प्रभारी डा. नियाज का। उन्होंने पत्रिका को बताया कि आज वे सभी की दुआ तथा डाक्टरों की मेहनत से पूरी तरह से स्वस्थ्य है।

I got corona but i'm fine now in bhilwara डा. नियाज यह तो नहीं बता सके की आखिर उनके शरीर में कोरोना कहा से आया, लेकिन जिस दिन बांगड़ में सीटी स्कैन करवाई थी उसमें वायरल-निमोनिया की शिकायत नजर आई। मैने तुरन्त साथी डॉ. आलोक मित्तल से मोबाइल पर सम्पर्क किया तो उन्होंने उदयपुर आने के लिए कहा। मेरी ***** जो उदयपुर में आरएनटी कॉलेज में है उससे सम्पर्क किया कि यहां कोरोना की जांच हो सकती है क्या तो ***** ने मना कर दिया। उसी समय में जयपुर एसएमएस के लिए रवाना हो गया था।

डाक्टरों को जांच के लिए कहा तो नहीं माने

डा. नियाज का कहना है कि वे जयपुर एसएमएस में भर्ती होने के लिए गए तथा वहां के डाक्टरों को बताया कि उन्हें वायरल-निमोनिया जैसा लग रहा है। मेरा कोरोना टेस्ट करवा लो, लेकिन डाक्टरों ने यह कहते हुए जांच के लिए मना कर दिया कि न तो तुम विदेश गए और ना ही किसी विदेशी से मिले। हिस्ट्री ऐसी नहीं मिल रही की कोरोना की जांच करवाई जाए। एसएमएस के डाक्टरों ने नियाज को जनरल वार्ड में भर्ती करने की सलाह दी। नियाज ने कहा कि वहा बहुत सारे मरीज रहते है। मुझे पॉजिटिव आया तो सभी मरीज भी पॉजिटिव आ जाएंगे। फिर भी डाक्टरों का कहना था कि हमारे पास जनरल वार्ड के अलावा और कोई ऑक्सन नहीं है। मैने भाई रियाज को कहकर दूसरे अस्पताल ले जाने को कहा तो वे मुझे फॉर्टिज ले गए। तीन दिन आइसोलेशन वार्ड में भर्ती रखा। जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहा से फिर एसएमएस में आकर भर्ती हो गया।

पॉजिटिव आते ही बांगड़ के प्रभारी को दी थी सूचना

नियाज ने बताया कि रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही बांगड़ अस्पताल के प्रभारी को सूचना कर दी थी। सभी स्टाफ की सीटी स्कैन करने की सलाह दी। उसके बाद सभी की सिटी स्कैन की गई थी। कोरोना किस मरीज से आया यह कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन कोरोना की जांच एसएमएस में आते ही हो जाती तो शायद स्थिति कुछ और होती। मेरे साथी नईम की स्थिति भी अब बहुत अच्छी है। उसे भी अस्पताल से अन्य स्थान पर शिफ्ट कर दिया है।

नया जीवन दान मिला

आप सभी की दुआ थी कि डा. नियाज को नया जीवनदान मिला है। यह डाक्टरों की मेहनत का ही नतीजा रहा है कि आज वे पूरी तरह से स्वस्थ्य है। लेकिन श्वास लेने में थोड़ी परेशानी हो रही है। उनके अन्य साथी भी धीरे-धीरे स्वस्थ्य हो रहे है। अब तक ९ जनों की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है।

