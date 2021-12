bhilwara uit मुआवजा नहीं मिला तो बीच सड़क में रहने दिया मकान

If compensation is not received, then the house is allowed to stay in the middle of the road. आम जन को अपनी ही जमीन के लिए नगर विकास न्यास में मुआवजे के लिए भटकना पड़ रहा है। यही अटके मुआवजे अब बीच राह में अवरोध भी बनने लगे है। इधर, लिंक रोड के निर्माण में भी पर्याप्त मुआवजा नहीं मिलने से कई लोग कोर्ट का स्टेट ले आए है। ऐसे में आवागमन के लिए आसान होने वाली राह अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बने लगी है।

भीलवाड़ा। आम जन को अपनी ही जमीन के लिए नगर विकास न्यास में मुआवजे के लिए भटकना पड़ रहा है। यही अटके मुआवजे अब बीच राह में अवरोध भी बनने लगे है। इधर, लिंक रोड के निर्माण में भी पर्याप्त मुआवजा नहीं मिलने से कई लोग कोर्ट का स्टेट ले आए है। ऐसे में आवागमन के लिए आसान होने वाली राह अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बने लगी है। If compensation is not received, then the house is allowed to stay in the middle of the road.

नगर विकास न्यास शहर में सड़कों का जाल बिछाने एवं नव निर्माण के लिए भूमि अवाप्त कर मालिकों को करोड़ों रुपए का मुआवजा बांट चुकी है। मुआवजे में कईयों को उम्मीद से दुगनी राशि तक मिल चुकी है। वही मुआवजा मिला तो शहर में कई नई कॉलोनियां भी अस्तित्व में आई है, सड़कें भी तीस फीट से सौ व दो सौ फीट तक चौड़ी होने लगी है। जबकि सीएम आवास योजना, ट्रांसपोर्ट नगर, मेडी, सिटी, नया पुर योजना के भी जल्द अस्तित्व में आने की संभावना बढ़ गई है।

मुआवजे को लेकर नहीं गंभीर शहर के मध्य पांसल चौराहा से सुखाडिय़ा सर्किल के मध्य रोड को सौ फीट चौड़ा करने के लिए वर्ष 2012 में क्षेत्र की भूमि अवाप्त की थी, इनमें अधिकांश भूमि मालिकों को नगर विकास न्यास ने मुआवजा दे दिया, लेकिन इसी मार्ग पर कई भवन ऐसे है जो भूमि का मुआवजा नहीं मिलने से बीच राह में अभी बरकरार है, ऐसे भवन हालांकि खण्डहर हो चुके है और जंगल में तब्दील होने लगे है, लेकिन मुआवजा नहीं दिए जाने से यह जर्जर भवन टूट भी नहीं सके।

नौ साल से कर रहे इंतजार

पांसल चौराहा पर स्थित एक मकान जो सड़क के मध्य स्थित होने से खतरनाक साबित हो रहा है। क्षेत्र के लोग इस भवन को गिराने एवं उचित मुआवजा देने की मांग को लेकर नगर विकास न्यास व जिला प्रशासन को कई बार लिख चुके है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई है। इसी भवन की मालकिन भी गत नौ साल से मुआवजे की आस लगाए बैठी है, लेकिन उसकी भी सुनवाई नहीं हो सकी। मुआवजा नहीं दिए जाने से परिजन भी इस भवन को तोडऩे नहीं दे रहे और वही न्यास के संबंधित अधिकारी भी इस तरफ लापरवाही बरते हुए चुप्पी साधे है।

मुआवजा नहीं मिला तो ले आए स्टे

पांसल रोड निवासी अरविन्द मीणा का कहना है कि यह भवन बीच राह में है। इस कारण यहां आए दिन दुर्घटनाएं होती है। यहां साफ सफाई भी नहीं होने से कंटीली झाडिय़ों का जंगल आसपास हो गया है। बारिश व अंधेरे में यहां से गुजरना भी मुश्किल होता है। तेजेन्द्र सिंह का कहना है कि रिजर्व पुलिस लाइन से जोधड़ास चौराहा से मिलने वाले दो सौ फीट रोड पर भी कई भवन राह बाधित कर रहे है। मुआवजा नहीं मिलने से भवन मालिक कोर्ट से स्टे ले आए है, स्टे को भी सालों हो गए, लेकिन न्यास ने स्टे हटवाने के लिए प्रयास ही नहीं किए। यह भवन नहीं टूटने से रेलवे अंडर पास से निकले की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। शिकायत पर न्यास का एक ही जवाब रहता है कि यहां स्टे आने से इन्हें तोड़ा जाना संभव नहीं है,

आवेदन पर कार्यवाही संभव

मुआवजे दिए जाने की उचित प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया के अनुरूप आवेदक को मुआवजा राशि तय मापदंड में दिया जाता है, फिलहाल मुआवजे के संदर्भ में कोई पत्रावली लंबित नहीं है। किसी को मुआवजा नहीं मिला तो न्यास को अवगत कराए, नियमानुसार कार्यवाही होगी।

-अजय आर्य, सचिव, नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा

