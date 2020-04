कोरोना की जंग जीतनी है तो एक मूलमंत्र स्टे होम

भीलवाड़ा .

If Corona wants to win the war then a credo stay home in bhilwara जिले में कोरोना वायरस का ग्राफ बढ़ रहा है। सैम्पल लेने वालो की संख्या १२०० से अधिक हो गई है। वायरस के संक्रमण से बचाव का एक मात्र मूलमंत्र स्टे होम है। ऐसे में कोरोना बीमारी से जंग जीतने के लिए घर पर रहना होगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने भी ३ अप्रेल से सख्ती से पालना करेगी। इस दौरान सफाई का विशेष ध्यान रखें। लॉकडाउन के नियमों का पालन करें।

If Corona wants to win the war then a credo stay home in bhilwara डिप्टी सीएमएचओ डा. घनश्याम चावला का कहना है कि देश भर में कोरोना के खिलाफ जंग चल रही है। लॉकडाउन का पालन वायरस के प्रसार को रोकथाम करने में कारगर है। क्योंकि संक्रमित मरीज के संपर्क में आने से वायरस तेजी से फैलता है। शारीरिक दूरी रखने के साथ सभी घर में रहें। इससे काफी हद तक आप वायरस के प्रकोप से बचे रहेंगे। वहीं वायरस के फैलने पर नियंत्रण होगा।

सैम्पल लेने की बढ़ेगी संख्या

अब जिले भर में सामुदियाक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, सेटेलाइट सहित सभी प्रमुख चिकित्सा केन्द्रों से प्रतिदिन रैण्डम सैम्पल लेने के आदेश दिए है। ऐसे में प्रतिदिन चार सौ के करीब सैम्पल लेकर जांच के लिए जयपुर भेजे जाएंगे। ऐसे में हर व्यक्ति को अब कोरोना से पूरी तरह से सावधान होने की जरूरत है।

हाथ की साफ. सफाई का रखें ध्यान

भीड़भाड़ में जानें से बचें। हाथ की सफाई का ध्यान रखें। किसी से हाथ न मिलाएं। खानपान से पहले और बाद में साबुन से ठीक से हाथ धुलें। आंख, नाक, मुंह को बेवजह स्पर्श करने से बचें। यदि चेहरे पर हाथ ले जा रहे हैं, तो हैंडवॉश कर लें।

ऐसे शरीर में पहुंचता है वायरस

चावला ने बताया कि कोरोना का वायरस शरीर में नाक, आंख, मुंह के माध्यम से पहुंचता है। इसमें जुखाम, खांसी, गले में दर्द, सांस लेने में परेशानी व बुखार जैसे लक्षण होते हैं। किसी-किसी में दस्त व उल्टी की भी समस्या हो जाती है। यह वायरस फेफड़े में पहुंचकर मुश्किलें खड़ी करता है और श्वसन तंत्र पर हमला करता है। फेफड़ों में निमोनिया, सीवियर निमोनिया हो जाता है। ऐसे में मरीज को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ जाती है। मौजूदा समय में वायरल फ्लू भी चल रहा है। ऐसे में सामान्य व्यक्ति भी कोरोना की आशंका को लेकर घबरा जाता है। लेकिन अपना ध्यान रखना है। अब तक की रिपोर्ट के आधार पर लगभग 81 प्रतिशत व्यक्तियों को साधारण संक्रमण होता है। 14 प्रतिशत मरीज थोड़े गंभीर हो जाते हैं। पांच प्रतिशत व्यक्ति ही ऐसे होते हैं, जिन्हें आइसीयू में देखभाल की जरूरत पड़ती है। ऐसे में लॉकडाउन का करें पालन, आपके साथ अपने लोग भी रहेंगे सुरक्षित।

कमजोर व्यक्ति आ सकता चपेट में

अब तक मिले कोरोना रोगियों में यह भी सामने आया है कि जो व्यक्ति दिखने में अच्छा है, लेकिन शारीरिक रूप से कमजोर है तो उसे कोरोना जल्द अपनी गिरफ्त में ले सकता है। ऐसे में घर पर रहने के दौरान खान-पान का ध्यान रखें। पौष्टिक आहार का सेवन करें। शरीर में पानी की कमी न होने दें। घर पर ही रहकर योग करें। अनुलोम-विलोम करें। इससे श्वसन तंत्र मजबूत होगा। थोड़ी देर ध्यान भी करें।