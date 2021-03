नहीं चेते तो फिर कोरोना का खतरा

If not warned, then the risk of corona in bhilwara जिले में कोरोना संक्रमण फिर पैर पसारने लगा है, लोगों को पूरी सावचेती बरतनी चााहिए, कोरोना के हालात नहीं सुधरे तो जिला प्रशासन फिर से सख्त कदम उठा सकता है। जिला कलक्टर शिव प्रसाद नकाते ने यह बात कही।