poppy farming: अफीम कम पड़ गई तो दूसरे से खरीदकर औसत पूरा करने की मजबूरी

औसत उपज नहीं दी तो पट्टा खारिज होने का डर

किसानों ने डोडे में चीरा लगाना शुरू किया

जयप्रकाश सिंह

poppy farming : भीलवाड़ा। मेवाड़ में किसानों ने अफीम के डोडों में चीरा लगाना शुरू कर दिया है। चीरे के बाद डोडे से निकलने वाले दूध को एकत्र किया जा रहा है। इन दिनों हर किसान अफीम की औसत उपज को लेकर चिन्तित है, उन्हें डर है कि यदि औसत उपज कम पड़ गई तो नारकोटिक्स विभाग आगामी फसल के लिए उनके पट्टे निरस्त कर सकता है। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, झालावाड़, बारां क्षेत्र में अफीम की खेती बड़ी मात्रा में होती है। नारकोटिक्स विभाग के अनुसार इस बार 5.9 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर मार्फिन की औसत देने वाले किसानों को ही वर्ष 2022 में खेती के लिए पट्टा दिया जाएगा।

नारकोटिक्स विभाग ने पिछले साल अक्टूबर में अफीम के खेती के लिए राजस्थान में करीब 31 हजार किसानों को पट्टे दिए थे। इस बार 4.2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर औसत मार्फि न देने वाले को ही खेती के लिए पट्टा दिया गया। इनके अलावा 3.7 से 4.2 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर मार्फि न देने वालों को सीपीएस पद्धति से खेती की अनुमति दी गई।



दूध इकट्ठा करना शुरू

प्रदेश में अफीम की फसल लगभग तैयार है। इनमें डोडे आ चुके है। कई जगह किसानों ने डोडे में चीरा लगाकर अफीम का दूध इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। किसान खेत में शाम के समय डोडे में चीरा लगाकर छोड़ देते है। सुबह वे डोडे पर जमा अफीम का दूध खुरपे से खुरचकर बर्तन में रख लेते है। बर्तन में अफीम में से निकले पानी को अलग पात्र में रख लिया जाता है। यह कार्य मार्च तक चलेगा। मार्च के बाद करीब एक सप्ताह से लेकर दस दिन तक अफीम को सुखाया जाएगा, फिर नारकोटिक्स विभाग को दिया जाएगा।



रोजाना होता है रजिस्टर में इंद्राज

नारकोटिक्स विभाग ने अफीम उत्पादक 50 किसानों पर एक लम्बरदार नियुक्त कर रखा है। ये मुखिया कहलाते हैं। विभाग की तरफ से यही किसानों की अफीम की फसल पर निगरानी रखता है। डोडे में चीरा लगाने के बाद किसान मुखिया को इसकी सूचना देते है। मुखिया रोजाना सुबह उनके खेत पर जाकर निकाली गई अफीम की मात्रा का रजिस्टर में इंद्राज करता है। इसी के आधार पर तुलाई के समय अफीम की मात्रा निर्धारित की जाती है।



दस आरी में औसत ८ किलोग्राम अफीम

नारकोटिक्स विभाग मार्फि न की औसत के आधार पर 10 से लेकर 20 आरी तक के पट्टे किसानों को जारी करता है। दस आरी में एक हजार वर्गमीटर जमीन होती है। पिछले कुछ सालों से नारकोटिक्स विभाग ने अफीम की औसत उपज के बजाय मार्र्फिं न के आधार पर पट्टे देना शुरू किया है। किसान दस आरी में फसल से ७.२ से ८ किलोग्राम अफीम औसत मानता है। उनका मानना है कि इतनी उपज में विभाग द्वारा चाही गई औसत मार्र्फिं न मिल जाती है। इसी अनुपात में अधिकांश किसान अफीम तौल केन्द्र पर ले जाते हैं।



कम पड़ने पर दूसरे से खरीदते हैं

बड़ला गांव के मंदिर के पुजारी नंदाजी बताते है कि वे पिछले ७५ सालों से क्षेत्र में अफीम की खेती देख रहे हैं। पहले यहां बड़ी मात्रा में काश्तकार खेती करते थे। पहले व्यापारी किसानों से अफीम खरीदकर ले जाते थे। बाद में केन्द्र सरकार ने इसकी खेती के लिए लाइसेंस देना शुरू कर दिया । कड़ी शर्तों और औसत की मांग के चलते धीरे-धीरे काश्तकार कम हो गए। वर्तमान में किसान हर हाल में औसत उपज देने का प्रयास करता है। यदि उसकी औसत ऊपज कम हो जाए तो वह चोरी-छिपे अच्छी उपज वाले दूसरे किसान से अफीम खरीदकर अपना औसत पूरा करता है। इसके बदले उसे एक लाख रुपए किलोग्राम तक पैसा अदा करना पड़ता है, जबकि सरकार अफीम केवल दो से ढाई हजार रुपए किलोग्राम की दर से खरीदती है।



अफीम का तौल अप्रेल में



नारकोटिक्स विभाग किसानों से अफीम की खरीद अप्रेल के दूसरे पखवाड़े में शुरू करता है। इसके लिए विभिन्न स्थानों पर तौल केन्द्र बनाए जाते है। किसानों अफीम की मात्रा के अनुरूप ग्रेडिंग कर नमूने लेकर अलग से रखता है। फिर उसकी पूरी अफीम ली जाती है। अफीम की नीमच या गाजीपुर फैक्ट्री में जांच के बाद गुणवत्ता तय कर उसके अनुरूप भुगतान किया जाता है।



'' केन्द्र सरकार को औसत के नियम में संशोधन करना चाहिए। केन्द्र सरकार किसान की पिछले तीन साल के उपज के आधार पर औसत निकाले और पट्टे जारी करें, इससे किसानों को राहत मिलेगी। बेईमानी पर भी रोक लगेगी।- बद्रीलाल तेली, संयोजक, अफीम उत्पादक किसान संघर्ष समिति चित्तौड़ प्रांत



जिला अफीम के पट्टे

भीलवाड़ा- ५६३९

चित्तौड़गढ़- १५५४९

प्रतापगढ़ - ८००८

झालावाड़ १९६०

If opium falls short, then the compulsion to meet the averageby buying