राजस्थान पत्रिका ने जगाया तो, सड़कों पर दौड़े दस्ते

राजस्थान पत्रिका के अनदेखी का परिवहन-खतरे में जीवन शीर्षक अभियान में सड़कों पर दौड़ते वाहनों की बदहाली की कहानी उभरी तो परिवहन व पुलिस विभाग ने भी दिखाई गंभीरता। If Rajasthan Patrika woke up, squads ran on the streets पुलिस व कानून का डंडा चला तो वीडियो कोच बसों की छतों से भी उतर आई कपड़ों की गांठे, दो खटारा बसों का पंजीयन निरस्त हो गया। इतना ही नहीं दस्ते औद्योगिक इकाईयों में नियम विरुद्ध संचालित भारी वाहनों की सुध लेने के लिए भी दौड़ पड़े