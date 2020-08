नोटिस को नहीं माना तो न्यास ने कर दी दुकान सील

भीलवाड़ा पटेल नगर आवासीय योजना में आवास के लिए आवंटित भूखंड पर दुकानें बनाने पर नगर विकास न्यास ने बड़ी कार्रवाई की। न्यास ने सभी चार दुकानें सील कर दी। पटेलनगर आवासीय योजना में न्यास ने २ ए ३० भूखंड राजेश तिवाड़ी को आवंटित किया था, लेकिन तिवाड़ी ने भूखंड पर आवास निर्र्माण के बजाए व्यवसायिक गतिविधियों के लिए चार दुकानें बना दी। If the notice is not accepted, the bhilwara uit sealed the shop