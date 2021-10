पत्रिका ने उठाई आवाज तो खुली राह

If the patrika raised its voice, then the path was open औद्योगिक इकाईयों के काले पानी के खिलाफ असरकारक कार्यवाही के साथ ही अब राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल ने ई-कचरा यानि ई वेस्ट के खिलाफ मुहिम शुरू की है। इसके तहत शहर की औद्योगिक इकाईयों से दो दिन में 942 ई कचरा उठाया जा चुका है।