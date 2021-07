पत्रिका ने उठाया मुद्दा तो अब नहीं बनेगा विवादास्पद प्रवेशद्वार

If the patrika raised the issue, now it will not become a controversial gateway भीलवाड़ा शहर के पथिकनगर में निजी चिकित्सालय को प्रवेशद्वार निर्माण के लिए नगर विकास न्यास द्वारा मिली मंजूरी विवाद के बाद मंगलवार को निरस्त कर दी गई। समूचे घटना क्रम का खुलासा मंगलवार को राजस्थान पत्रिका के जरिए होने से न्यास में खलबली मच गई। कलक्टर नकाते ने भी न्यास से मामले की पत्रावली तलब की। वही बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्रित हो गए।