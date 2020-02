व्यवस्था बदली तो, पार्षद भी अपने आपको बदलें

नरेन्द्र वर्मा

भीलवाड़ा। अफ सरों की शह पर निविदाओं को लेकर पार्षदों व ठेकेदारों के बीच खेले जा रहे गठबंधन के खेल की कलई आखिर सोमवार को खुल कर सामने आ गई और राजस्थान पत्रिका के निविदाओं में हो रहे गड़बड़ी की खबर पर मुहर लग गई। आयुक्त ने समूची निविदा प्रक्रिया को निरस्त कर दिया और साथ ही ये व्यवस्था भी कर दी कि अब निविदाओं से संबधित राजस्व का जमा खर्च परिषद के पक्ष में ही होगा। councilors in bhilwara

पत्रिका की खबर के बाद स्थानीय निकाय व जिला प्रशासन ने जो गंभीरता दिखाई वो जनता की बड़ी पैरवी है। जरूरत अब पार्षदों को निजी हित से परे उठते हुए जन सेवा के ध्येय को ही सर्वोपरि बनाए रखने की है। अभी जिस तरह से नगर परिषद के निर्माण कार्यों से जुड़ी निविदाओं में कुछ पार्षदों ने दखल अंदाजी का रास्ता अपनाया, वो किसी भी मायने में शहर की जनता की भावना के साथ खिलवाड़ ही है, जन सेवा के बजाए निविदाओं में दखल अंदाजी करना और राजनैतिक दबाव भी बनाए रखने की परिपाठी के शुरू होने से नगर परिषद के अधिकृत ठेकेदारों के भी निर्माण कार्यों से पैर उखडऩे से शुरू हो गए थे, ठेकेदारों का एक बड़ा तबका भी चिंतित हो उठा था। एेसे में सोमवार को बदली गई व्यवस्था से ये माना जा सकता है कि नगर परिषद में नया अध्याय ही शुरू होगा। If the system changes, councilors also change themselves

निर्माण कार्यो को लेकर पुल के गठबंधन का खेल होने से निर्माण कार्यो पर भी सवाल उठना स्वाभाविक ही था, जहां बंदबांट की शिकायत रहती है,उससे जुड़े निर्माण कार्य की गुणवत्ता व उम्र कितनी होगी, ये भी किसी से छिपा नहीं है। यूआईटी में भी पहले इसी तरही की गड़बड़ी का खेल हो रहा था। पत्रिका ने इसे उजागर किया तो यहां नई व्यवस्था कायम हुई। तीन साल से निविदा प्रक्रियाओं पर संतोष है।

नगर परिषद ने जो अब नई व्यवस्था के तहत निविदा शुल्क,धरोहर राशि एवं प्रोसेसिंग शुल्क भौतिक रूप से कार्यालय में जमा कराने की अनिवार्यता को समाप्त कर एसएसओ आईडी के माध्यम से जमा कराने की व्यवस्था की है, उसे प्रभावी रूप से लागू करे और इसमें कही गठबंधन का खेल ना हो, उसके प्रभावी प्रयास करें। जरूरत अब यह भी है कि शहर का विकास कार्य का जिम्मा उठाने वाले पार्षद अब अपनी दखलअंदाजी का अडग़ा निविदा कार्यों में लगाने के बजाए क्षेत्र के विकास की तरफ ध्यान दें और मर्यादित एवं संयमित तरीके से वार्ड की जनता की सेवा में जुटे और राजनैतिक दबाव से क्षेत्र को मुक्त रखें, संबंधित ठेकेदारों को भी चाहिए कि वह भी दोनों हाथों में लडूू ना रखे और अपने निर्माण कार्य में गुणवत्ता व पारदर्शिता रखें।