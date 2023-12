ई-केवाईसी कराई तो 450 रुपए में मिलेगा गैस सिलेण्डर

E-KYC केन्द्र सरकार के एलपीजी गैस सिलेण्डर उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने के निर्णय के बाद राजस्थान में भी गैस सिलेण्डर वितरकों ने उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी अपडेट करना शुरू किया।

If you get e-KYC done, you will get gas cylinder for Rs 450 केन्द्र सरकार के एलपीजी गैस सिलेण्डर उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने के निर्णय के बाद राजस्थान में भी गैस सिलेण्डर वितरकों ने उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी अपडेट करना शुरू किया। भीलवाड़ा व शाहपुरा जिले में करीब साढ़े छह लाख उपभोक्ताओं को राहत मिलने की संभावना है। केन्द्र की योजना का लाभ सबसे पहले प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जुड़े उपभोक्ताओं को मिलेगा।