बेटी है होशियार तो मिलेगा नगद इनाम

भीलवाड़ाPublished: Sep 26, 2023 06:28:27 pm Submitted by: Narendra Kumar Verma

If your daughter is smart then you will get a reward राजस्थान में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए दसवीं बोर्ड (माध्यमिक) परीक्षा-2022 में निर्धारित कट ऑफ अंक लाने पर छात्राओं को राज्य स्तर पर 31-31 हजार रुपए तथा जिला स्तर पर 11 हजार रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा।

राजस्थान में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है। इसका बालिकाओं को फायदा भी पहुंच रहा है। बेटियों की प्रतिभा को और निखारने के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने एक और पहल की है।