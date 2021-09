अवैध बजरी खनन तोड़ रही सीमा

Illegal gravel mining is breaking the limit in bhilwara अजमेर संभाग के चारों जिलों में अवैध बजरी खनन धड़ल्ले से हो रहा है। कहीं वैध की आड़ में अवैध खनन ने सीमाएं तोड़ दी तो कहीं बेरोकटोक जेसीबी लगाकर नदी क्षेत्रों में बजरी का खनन चल रहा है। सरकार की रोक के बावजूद रात-दिन मशीनों से बजरी का अवैध खनन जारी है।