भीलवाड़ा में अफीम के डोडे में लगने लगे चीरे

Published: Feb 19, 2024 07:08:11 pm

भीलवाड़ा अफीम उत्पाद संभाग में काला सोेना कही जाने वाली अफीम फसल की लुवाई का कार्य शुरू हो चुका है। किसान फसल की रखवाली में दिनरात जुटे हैं।

In Bhilwara, incisions started being made in opium pods. भीलवाड़ा अफीम उत्पाद संभाग में काला सोेना कही जाने वाली अफीम फसल की लुवाई का कार्य शुरू हो चुका है। किसान फसल की रखवाली में दिनरात जुटे हैं। इन दिनों किसान खाना-पीना, सोना खेत पर ही कर रहे हैं। भीलवाड़ा डिवीजन में 6 हजार 454 किसान अफीम की खेती करते हैं।

राहगीर भी आकर्षित काश्तकार चार माह से अधिक कड़ी मेहनत के फलस्वरूप अफीम फसल को लहलहाती देखकर स्वयं तो खुश होता ही है, साथ ही अफीम फसल पर फूल, डोडे देखकर राहगीर भी आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकते। सितंबर के अंतिम पखवाड़े से अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े में केंद्र सरकार की ओर से अफीम काश्त के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अफीम की खेती करने वाले किसान तैयारी में जुट जाते हैं। तीन से चार बार हंकाई खेत को तीन से चार बार हंकाई कर खरपतवार को हटाकर खेत से बाहर निकालकर देशी खाद के साथ ही दवाई डालकर क्यारियां तैयार कर पोस्त बीज अच्छी क्वालिटी के छिड़काव कर सिंचाई करता है। निराई गुड़ाई के बाद करीब चार माह बाद पौधे से फूल निकलने लगते हैं। फूलों से फल निकलता है, जिसे किसान अपनी प्रचलित भाषा में डोडे कहते हैं। डोडे के पकने के बाद अफीम किसान चीरा लगाना शुरू करते हैं।

चीरे से निकले तरल पदार्थ ऐसे करते हैं संग्रहित... अफीम काश्तकार धारदार नुकीले (नुक्का) से बड़ी सावधानी से हर रोज दोपहर बाद चीरा लगाते हैं, चीरा लगाने के बाद तरल गाढ़ा पदार्थ निकलता जो रात भर ठंड से डोडे पर ही जम जाता है, जिसे किसान खरपले से हर रोज सूर्योदय के साथ संग्रहित कर बड़े बर्तन में इकट्ठा करते हैं। डोडा से निकलता दूध

अफीम डोडे के चीरा लगाने से निकले दूध को संग्रहित कर रोजाना शाम तक नारकोटिक्स विभाग की ओर से मुखिया को जारी रजिस्टर में वजन इंद्राज करवाते हैं। अफीम डोडे से निकले द्रव्य पदार्थ को बड़े पात्र में इकट्ठा होने पर सुखाते हैं। सूखने से अफीम गाढ़ता अच्छी होने के बाद सरकार की ओर से निर्धारित तारीख को बताए स्थान पर वजन के साथ सरकार को नारकोटिक्स अधिकारियों की मौजूदगी में सौंपा जाता है। जानिए सीपीएस पद्धति

भारत सरकार ने नवाचार करते हुए ऐसे किसान जिनकी सरकार के मापदंड अनुसार गाढ़ता, मार्फिन अफीम में नही बैठती है, उनको भारत सरकार अफीम लाइसेंस तो देती है, लेकिन डोडे के बिना चीरा लगाए डोडा सूखने पर मापदंड अनुसार डंठल सहित तोड़कर डोडे के नुकीले ओजार से छेद कर पोस्ता निकालने के बाद सरकार खरीदती है। जिससे अफीम के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाया जा सके। सीपीएस पद्धति के तहत जब खेत में खड़ी अफीम के पौधे पर डोडा पूर्ण परिपक्व हो जाता है तो किसान अफीम डोडे पर चीरा लगाकर अफीम लुवाई नहीं सकता है। अफीम डोडे से करीब 6 इंच तक नीचे के भाग को काटकर अफीम के डोडे को बिना चीरा लगाए उसे नारकोटिक्स विभाग को देना होता है।

- भीलवाड़ा डिवीजन में जारी लाइसेंस

-वर्ष 2023-24 - पात्र लाइसेंस - 6454

- प्रति किसान 10 आरी

सीपीएस पद्धति अफीम लुआई

बेंगू -275 -5449

रावतभाटा -202

मांडलगढ़ -152

कोटड़ी -044

जहाजपुर -043

बिजौलिया -005 वर्ष 2022-23 -284

अफीम फसल औषधि फसल होने की वजह से सरकार को दवाइयों के उपयोग के लिए इसके मार्फिन की जरूरत पड़ती है। किसान को पोस्त दाना मिलता है, जिसकी बाजार कीमत अच्छी होने की वजह से किसान परिवार का भरण पोषण हो जाता है। पूरा परिवार इसके रोजगार में लगा रहता है। मौसम साफ रहे तो उपज अच्छी होती है। रोग होने पर या बे मौसम वर्षा होने किसान को इसमें भी नुकसान होने की आशंका भी बनी रहती है।

-बद्री लाल तेली, अध्यक्ष, अफीम किसान संघर्ष समिति राजस्थान