भीलवाड़ा में सहवृत्त पार्षद को लेकर चढ़ी सियासी गर्मी

In Bhilwara, the political heat has risen due to the cohabitant councilor प्रदेश में राजनैतिक नियुक्तियों का दौर शुरू होने के साथ ही जिले में सिसायीसरगर्मियां बढ़ गई है। सहवृत्त पार्षद बनने के लिए दावेदारों की दौड़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के घर से लेकर जयपुर तक शुरू हो गई। आला नेता भी जयपुर में डेरा डाले हुए है।