भीलवाड़ा मे जोनल प्लान पर दो विभागों में क्यूं ठनी, पढि़ए....

In Bhilwara, why was there a difference between two departments on the zonal plan, read….भीलवाड़ा शहर के मास्टर प्लान-2035 के अनुरूप जोनल सेक्टर प्लान को लेकर नगर विकास न्यास व नगर परिषद के बीच खिंचमतान बढ़ गई है। मुख्यमंत्री को शिकायत के बाद नगर विकास न्यास ने दस्तावेज साइड पर खसरा प्लान अपलोड किया है, वहीं जिला कलक्टर एवं न्यास प्रशासक शिव प्रसाद नकाते ने जोनल प्लान के नक्शे पर आपत्तियों की अंतिम तिथि २१ नवम्बर तक बढ़ा दी है।