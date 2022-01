asp jodha and gupta suspended राजस्थान में महिला थानेदार की नहीं सुनी तो दो एएसपी पर गिरी गाज

भीलवाड़ा की एक महिला थानेदार के साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने के मामले में राज्य सरकार ने रविवार शाम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेन्द्रसिंह जोधा और संजय गुप्ता को निलंबित कर दिया। एफआईआर में एएसपी गुप्ता पर पीडि़ता को अजमेर की जिला प्रमुख के पति और भाजपा से निष्कासित भंवरसिंह पलाड़ा के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज नहीं करवाने के लिए धमकाने का आरोप है। वहीं जोधा ने पीडि़ता के आपबीती बताने के बाद भी मा

भीलवाड़ा। भीलवाड़ा की एक महिला थानेदार के साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने के मामले में राज्य सरकार ने रविवार शाम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय गुप्ता और गजेन्द्रसिंह जोधा को निलंबित कर दिया। एफआईआर में एएसपी गुप्ता पर पीडि़ता को अजमेर की जिला प्रमुख के पति और भाजपा से निष्कासित भंवरसिंह पलाड़ा के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज नहीं करवाने के लिए धमकाने का आरोप है। वहीं जोधा ने पीडि़ता के आपबीती बताने के बाद भी मामले को नजरअंदाज किया। दोनों के निलंबन से प्रदेश में खलबली मच गई। asp jodha and gupta suspended

जानकारी के अनुसार भीलवाड़ा की महिला उपनिरीक्षक की ओर से प्रतापनगर थाने में शनिवार को बलात्कार का मामला दर्ज कराया गया था। इसमें शादी का झांसा देकर तीन साल तक भंवरसिंह पलाड़ा पर शारीरिक शोषण करने का आरोप है। पीडि़ता ने पलाड़ा तथा एएसपी संजय गुप्ता समेत बारह जनों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। मामले में राज्य सरकार ने एएसपी संजय गुप्ता व गजेन्द्रसिंह व को निलंबित कर दिया।



संयुक्त शासन सचिव राजेन्द्रसिंह तंवर ने इस सम्बंध में रविवार शाम आदेश जारी किए। एएसपी जोधा इससे पहले भीलवाड़ा में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला मुख्यालय थे। लेकिन यहां आईपीएस ज्येष्ठा मैत्रेयी को एएसपी मुख्यालय लगाने से एपीओ चल रहे थे। उधर, एएसपी संजय गुप्ता इस समय अजमेर के किशनगढ़ की पुलिस टे्रनिंग सेंटर में कमाण्डेंट है।

यह था मामला पुलिस के अनुसार पीडि़ता ने रिपोर्ट में आरोप लगाया कि नागौर में पोस्टिंग के दौरान परिचित एएसपी संजय गुप्ता से आईजी ऑफि स अजमेर लगाने की बात की ताकि बीमार पिता की देखरेख हो सकें। एएसपी गुप्ता ने पलाड़ा के मोबाइल नम्बर देकर बात करने को कहा। एएसपी का कहना था कि यह तबादला करवा देंगे। उसके बाद पीडि़ता का तबादला भीलवाड़ा हो गया। पलाड़ा का एक दिन शाम को फ ोन आया कि वह मसूदा है और वहां आ जाए। पीडि़ता ने कहा कि वह भीलवाड़ा है और रात को कहीं अकेली नहीं जाती। इसके बाद जून 2018 से लगातार पलाड़ा के मोबाइल से गुड मॉर्निंग के मैसेज चालू हो गए।

पीडि़ता ने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव का परिणाम जारी होने के बाद 13 दिसम्बर 2018 को पलाड़ा ने मोबाइल पर फ ोन कर लोकेशन जानी। पीडि़ता ने कहा कि वह भीलवाड़ा क्वार्टर पर है। पलाड़ा ने कहा कि गाड़ी टोल पर खराब हो गई और परेशान हो रहा हूं। वाइफ चुनाव हारी है और रोड पर तमाशा बन रहा है। सड़क पर खड़ा रहूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। क्वार्टर आ जाता हूं और गाड़ी ठीक होते ही चला जाऊंगा। इस पर पलाड़ा थानेदार के क्वार्टर आ गया।

चाय बनाने गई अंदर, पीछे से आकर दबोचा रिपोर्ट के अनुसार थानेदार ने पलाड़ा को बाहर बिठाया और रसोई में चाय बनाने चली गई। इस दौरान पीछे से पलाड़ा आ गया और उसने थानेदार को दबोच लिया। नीचे गिराकर रिवाल्वर तान दी तथा बलात्कार किया। इससे पीडि़ता बेहोश हो गई। 15-20 मिनट बाद होश आने पर पलाड़ा वहीं पर था। पीडि़ता ने एसपी को घटना की जानकारी देने की बात कहीं तो आरोपी पलाड़ा ने पैर पकड़ लिए और माफ ी मांगते हुए भगवान की कसम खाते पत्नी बनाकर रखने की बात कही। उसके बाद लगातार पलाड़ा थानेदार के मोबाइल पर वाट्सअप और वीडियो कॉल करता रहा।

उसके बाद आरोपी ने पीडि़ता को 13 दिसम्बर 2018 को बेहोशी के दौरान खींचे गए अश्लील फ ोटो दिखाकर धमकाया और जयपुर, जोधपुर और भीलवाड़ा में कई बार बुलाकर बलात्कार किया। यहां तक की पीडि़ता के पोस्टिंग के दौरान सरकारी क्वार्टर तक में आरोपी गया और बलात्कार किया। 10 अप्रेल 2021 तक आरोपी यौन शोषण करता रहा।

एएसपी समेत कई लोगों ने धमकाया पीडि़ता का आरोप है कि शादी करने से मना करने पर पलाड़ा को समझाने के लिए उसकी पत्नी, बेटे, एएसपी संजय गुप्ता, अजमेर जिला परिषद के तत्कालीन सीईओ गौरव सैनी समेत कई लोगों को कहा तो उल्टा उन्होंने ही धमकाया। पीडि़ता ने पलाड़ा, नागौर एएसपी संजय गुप्ता, पलाड़ा के ड्राइवर रविन्द्र, बजरंग, पीए किशन पुरी, अंगरक्षक करण, नौकर विजय, सांगा सा, मनीषा, धीरज, शिव बन्ना तथा महिला कांस्टेबल रश्मि के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने भादंस की धारा ४५०, ३७६ (डी), ३७६ (२) (एन), ३५४, ५०६, ३६५, ३२३, १२० बी में मुकदमा दर्ज किया।

भीलवाड़ा पुलिस भी कठघरे में इस मामले को लेकर भीलवाड़ा पुलिस भी कठघरे में है। पीडि़ता की एफ आईआर के अनुसार उसने एएसपी गजेन्द्रसिंह जोधा और माण्डलगढ़ डीएसपी ज्ञानेन्द्रसिंह को बताया था। पीडि़ता का आरोप हैं कि डीएसपी ज्ञानेन्द्रसिंह आरोपी भंवरसिंह व उसके रिश्तेदार के सम्पर्क में थे। डीएसपी ने पीडि़ता के नम्बर ही ब्लॉक कर दिए।

इनका कहना है पीडि़ता की ओर से दी गई रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच शाहपुरा एएसपी को सौपी गई है। अनुसंधान के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।

आदर्श सिधू, पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा

उधर, पीडि़ता का आरोप है कि शुक्रवार अपराह्न ही रिपोर्ट उसने पुलिस अधीक्षक को दे दी थी। संज्ञय अपराध होने के बाद भी रात तक मुकदमा दर्ज नहीं किया जबकि रात में कार्रवाई स्थगित की रिपोर्ट दी थी। इसके बाद सुबह आनन-फानन में मामला दर्ज कर लिया। उसके बाद भीलवाड़ा पुलिस ने मामले को वायरल कर दिया। इससे उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची।

