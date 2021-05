अर्पित कोरोना संकट में जरूरतमंदों के बने हमदर्द

वस्त्रनगरी में कोरोना महामारी से हालात विकट होने एवं ऑक्सीजन के अभाव में जिन्दगियों के दम तोडऩे की खबर से गुरुग्राम (गुडगांव) में भीलवाड़ा के शास्त्रीनगर निवासी अर्पित जैन मदद को आगे आए है। अर्पित ने गुरुग्राम से मदद की राह खोली और 23 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर भिजवाए। इनकी कीमत करीब पन्द्रह लाख रुपए है।