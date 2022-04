मरम्मत के नाम पर खानापूर्ति, निर्माण कार्यों में गुणवत्ता नहीं

रायपुर क्षेत्र के सबसे बड़ा लड़की बांध की नींव को झाड़-झंझाड़ खोखला कर रहा है। अंग्रेजी बबूल के अलावा बड़े सूखे पेड़ों के ठूंठ बांध को नुकसान पहुंचा रहा है। जरा सी चूक विभाग को भारी पड़ सकती है। पेड़ों की जड़ों में कीड़े-मकोड़ों और चूहों ने जगह बना ली है। इससे बारिश में पाल के ढहने या गल्ला लगने की आशंका है। हाल ही में बांध की मरम्मत के लिए सरकार की ओर से 92.27 लाख रुपए स्वीकृत किए। नहरों व अन्य मरम्मत के कार्यों में गुणवत्ता नहीं दिखी।

रायपुर क्षेत्र के सबसे बड़ा लड़की बांध की नींव को झाड़-झंझाड़ खोखला कर रहा है। अंग्रेजी बबूल के अलावा बड़े सूखे पेड़ों के ठूंठ बांध को नुकसान पहुंचा रहा है। जरा सी चूक विभाग को भारी पड़ सकती है। पेड़ों की जड़ों में कीड़े-मकोड़ों और चूहों ने जगह बना ली है। इससे बारिश में पाल के ढहने या गल्ला लगने की आशंका है। हाल ही में बांध की मरम्मत के लिए सरकार की ओर से 92.27 लाख रुपए स्वीकृत किए। नहरों व अन्य मरम्मत के कार्यों में गुणवत्ता नहीं दिखी। इसका उदाहरण विश्रांतिगृह तक जाने को 50 से 100 फीट की सीमेंट की सड़क क्षतिग्रस्त हो गई।

In the name of repair, there is no quality in construction works