भीलवाड़ा में कोरोना का बढ़ा खतरा

भीलवाड़ा।

Increased risk of corona in Bhilwara इण्डियन मेडीकल एसोसिएशन भीलवाडा ने जिला कलक्टर राजेन्द्र भट्ट को एक पत्र लिखकर भीलवाडा जिले की जनता को स्वैच्छिक रुप से नि:शुल्क फोन कॉल एवं व्हाट्सएप पर परामर्श देने का निर्णय लिया है। आईएमए अध्यक्ष डॉ. दुष्यंत शर्मा ने बताया कि वर्तमान की विषम परिस्थितियों को देखते हुए भीलवाडा जिले के नागरिकों से अनुरोध किया है कि विभिन्न रोगों के 78 चिकित्सकों की ओर से सुबह 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक यह सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।

Increased risk of corona in Bhilwara अध्यक्ष डॉ. शर्मा ने बताया कि शिशुरोग विभाग के 8 चिकित्सक, मेडीसीन विभाग के 10 चिकित्सक, स्त्राीरोग विभाग के 16 चिकित्सक, हड्डीरोग विभाग के 11 चिकित्सक, कान, नाक व गला रोग विभाग के 5 चिकित्सक, नेत्ररोग विभाग के 5 चिकित्सक, जनरल सर्जरी विभाग के 8 चिकित्सक, मैक्सिलोफेशियन सर्जरी विभाग के एक चिकित्सक, प्लास्टिक सर्जरी विभाग के एक चिकित्सक, मूत्रा एवं गुर्दारोग विभाग के 3, जनरल फिजिशियन के 5, चेस्ट फिजिशियन के 2, चर्मरोग विभाग के एक, पेथोलोजी विभाग के एक, मनोरोग विभाग के एक चिकित्सक स्वैच्छिक रुप से नि:शुल्क फोन कॉल एवं व्हाट्सएप पर परामर्श देंगे। अध्यक्ष डॉ. शर्मा ने बताया कि शहर की जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर फोन नंबर 94146 77184, उपाध्यक्ष डॉ. नरेश पोरवाल के फोन 98290 47350, सचिव डॉ. महेश गर्ग के फोन 86194 96553 पर संपर्क कर सकते हैं।