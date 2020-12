निर्दलीय बोले, प्रधान बनाएं तो दें समर्थन



भीलवाड़ा। आसींद व हुरड़ा पंचायत समिति में भाजपा और कांग्रेस की बराबर सीटें आने के बाद प्रधान का सारा दारोमदार निर्दलीय पर हो गया है। यदि क्रॉस वोटिंग नहीं होती है तो निर्दलीयों का वोट निर्णायक होगा। यहीं कारण है कि अभी कांग्रेस और भाजपा दोनों ही अपने पत्ते नहीं खोल रहे है। Independents said in bhilwara , support if made head