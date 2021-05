भूखा ना सोए, इंदिरा रसोई से मिलने लगा मुफ्त खाना

Indira did not sleep, Indira started to eat free food from the kitchen लॉक डाउन मे कोई जरूरतमंद भूखा ना सोए, इसके लिए स्वायत्त शासन विभाग ने इंदिरा रसोई के जरिए भोजन की मुफ्त व्यवस्था शुरू की है। इसके लिए नगर सभापति, पार्षद गण व कुछ अभियंताओं ने आर्थिक सहयोग किया है। इधर, नगर परिषद आयुक्त दुर्गा कुमारी ने रसोई की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और यहां का भोजन भी चखा।