इंस्पायर अवॉर्ड : चयनित 204 छात्रों की जिलास्तरीय प्रदर्शनी 8-9 को सुवाणा में

भीलवाड़ा जिले के माध्यमिक विद्यालयों से इंस्पायर अवॉर्ड के लिए चयनित 204 छात्र अपने नवाचार मॉडल और वैज्ञानिक विचारों को लेकर अब जिले स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए 8 और 9 अक्टूबर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुवाणा में प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह 10:30 बजे होगा।