इंस्पायर अवॉर्ड : चयनित 204 छात्रों की जिलास्तरीय प्रदर्शनी 8-9 को सुवाणा में

Inspire Award: District level exhibition of 204 selected students on 8-9 in Suwana
भीलवाड़ा जिले के माध्यमिक विद्यालयों से इंस्पायर अवॉर्ड के लिए चयनित 204 छात्र अपने नवाचार मॉडल और वैज्ञानिक विचारों को लेकर अब जिले स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए 8 और 9 अक्टूबर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुवाणा में प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह 10:30 बजे होगा।
भीलवाड़ा जिले से 204 छात्रों का चयन
इस बार जिला स्तर पर 204 छात्रों का चयन हुआ है। सभी चयनित छात्रों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से मॉडल तैयार करने के लिए 10-10 हजार रुपए की राशि दी गई है। प्रदर्शनी को सफलतापूर्वक आयोजित कराने के लिए नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं।
राज्य स्तर पर मिलेगा अवसर
जिला स्तरीय प्रदर्शनी के बाद चयनित छात्र राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में हिस्सा लेंगे। वहीं, शीर्ष नवाचारों का चयन राष्ट्रीय स्तर के लिए भी होगा। योजना के तहत सत्र 2024-25 में सभी चयनित विद्यार्थियों के लिए इसमें भाग लेना अनिवार्य है।
इंस्पायर अवॉर्ड का उद्देश्य
ग्रामीण व शहरी स्तर के छात्रों की वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करना। विद्यार्थियों में नवाचार और प्रयोगधर्मिता का विकास करना। भविष्य के वैज्ञानिकों को पहचान देने का अवसर।
यह छात्र लेंगे हिस्सा
इंस्पायर अवॉर्ड प्रदर्शनी में जिले से 204 छात्र हिस्सा लेंगे। इनमें आसींद 18, बनेड़ा 8, बिजौलिया 1, भीलवाड़ा व सुवाणा 45, हुरड़ा 8, जहाजपुर 22, मांडल 12, रायपुर 11, सहाड़ा 12 तथा शाहपुरा से 26 छात्र शामिल हैं।
