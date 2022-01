फरारी में फौजी का सहारा थे इंटरनेट और वाट्सअप कॉलिंग

जिले के रायला में पवन चौधरी और कोटड़ी में ओंकार रायका की जान लेने वाला राजू फौजी तकनीक में पुलिस से एक कदम आगे था। यहीं वजह रही कि आठ माह पुलिस के हाथ नहीं आया। फरारी के दौरान इंटरनेट कॉलिंग और वाट्सअप का उपयोग करता था। Internet and WhatsApp calling were the support of soldiers in Ferrari

भीलवाड़ा

भीलवाड़ा. Internet and WhatsApp calling were the support of soldiers in Ferrari जिले के रायला में पवन चौधरी और कोटड़ी में ओंकार रायका की जान लेने वाला राजू फौजी तकनीक में पुलिस से एक कदम आगे था। यहीं वजह रही कि आठ माह पुलिस के हाथ नहीं आया। फरारी के दौरान इंटरनेट कॉलिंग और वाट्सअप का उपयोग करता था। इसके लिए अलग-अलग नम्बर के डोंगल ले रखे थे। पुलिस ने डोंगल बरामद किए।

पुलिस सूत्रों के अनुसार फौजी तकनीकी जानकार नहीं था लेकिन साथी गैंगस्टर सुनील डूडी इसका महारथी था। उससे फौजी को पुलिस से बचने की तकनीक सिखाई। कुछ एप की जानकारी दी। इन एप के जरिए इंटरनेट कॉलिंग करता था। इन कॉलिंग को पकडऩा पुलिस के बूते से बाहर था। फौजी वाट्सअप कॉलिंग भी करता था।Internet and WhatsApp calling were the support of soldiers in Ferrari

जो कमाया, मकान में लगाया

फौजी बाड़मेर में आलीशान मकान बनाने का सपना देख रहा था। मकान का काम शुरू कर दिया। तस्करी से कमाई इसमें लगा रहा था। फायरिंग की घटना के बाद मकान निर्माण पर ध्यान नहीं दे पाया। काम अधूरा रह गया। मकान आधा ही बन पाया।

५००० किमी चली पुलिस

फौजी से पूछताछ और तस्दीक पूरी हो गई है। जोधपुर से लेकर मध्यप्रदेश से घूमाकर लाई पुलिस फौजी को रिमाण्ड अवधि समाप्त होने पर शुक्रवार को अदालत में पेश करेगी। जहां से जेल भेजने का आग्रह करेगी। तस्कदी के लिए उसे जोधपुर, मध्यप्रदेश के नीमच, रायला और कोटड़ी तक ले जाया गया। गिरफ्तारी से अब तक फौजी को लेकर पुलिस ५००० किमी चल चुकी है। गौरतलब है कि आरोपी ने १० अप्रेल की रात में भीलवाड़ा जिले में दो स्थानों पर फायरिंग करके दो जवानों की जान ले ली थी। इस मामले में अब तक नौ जने गिरफ्तार हो चुके है।

