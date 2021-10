आंगनबाड़ी की साड़ी में गड़बड़ी की जांच

Investigation of disturbances in the saree of Anganwadi महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बांटी जा रही साड़ी में गड़बड़ी शिकायत पर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। इस संदर्भ में जिले की सभी बारह परियोजना इकाईयों के बाल विकास परियोजना अधिकारी ( सीडीपीओ) से रिपोर्ट मांगी गई है।