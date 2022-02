female police officer महिला थानेदार के यौन शोषण मामले में बदल सकता आईओ

IO can change in the case of sexual exploitation of female police officer अजमेर की जिला प्रमुख के पति और भाजपा से निष्कासित भंवरसिंह पलाड़ा पर तीन साल तक बलात्कार करने का आरोप लगाने वाली भीलवाड़ा की महिला उपनिरीक्षक के अदालत में हुए धारा 164 में बयान की कॉपी मंगलवार को भीलवाड़ा पुलिस को मिल गई है। मामले को लेकर बुधवार को अनुसंधान अधिकारी में परिवर्तन किया सकता है। female police officer asi

भीलवाड़ा Published: February 01, 2022 11:33:34 pm

भीलवाड़ा। अजमेर की जिला प्रमुख के पति और भाजपा से निष्कासित भंवरसिंह पलाड़ा पर तीन साल तक बलात्कार करने का आरोप लगाने वाली भीलवाड़ा की महिला उपनिरीक्षक के अदालत में हुए धारा 164 में बयान की कॉपी मंगलवार को भीलवाड़ा पुलिस को मिल गई है। मामले को लेकर बुधवार को अनुसंधान अधिकारी में परिवर्तन किया सकता है। पुलिस अधीक्षक आदर्श सिधू का कहना है कि एफ आइआर और बयानों को लेकर समग्र जांच की जा रही है। उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। IO can change in the case of sexual exploitation of female police officer

सूत्रों के मुताबिक बयानों में पीडि़ता ने पुलिस पर जबरन मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाया है। कार्रवाई नहीं करने की रिपोर्ट देने के बाद भी मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस अधिकारियों पर आरोप लगाया है। ऐसे में बयानों का अध्ययन किया जा रहा है। वर्तमान में शाहपुरा एएसपी चंचल मिश्रा अनुसंधान अधिकारी है। लेकिन बयान की कॉपी आने के बाद संकेत है कि अनुसंधान अधिकारी में परिवर्तन हो सकता है। इस पर निर्णय बुधवार को लिया लाएगा। female police officer

गुप्ता व जोधा निलंबित मामले में राज्य सरकार ने एएसपी संजय गुप्ता व गजेन्द्रसिंह व को निलंबित कर दिया। संयुक्त शासन सचिव राजेन्द्रसिंह तंवर ने इस सम्बंध में रविवार शाम आदेश जारी किए। एएसपी जोधा इससे पहले भीलवाड़ा में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला मुख्यालय थे। लेकिन यहां आईपीएस ज्येष्ठा मैत्रेयी को एएसपी मुख्यालय लगाने से एपीओ चल रहे थे। उधर, एएसपी संजय गुप्ता इस समय अजमेर के किशनगढ़ की पुलिस टे्रनिंग सेंटर में कमाण्डेंट है। IO can change in the case of sexual exploitation of female police officer

