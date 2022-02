female police officer महिला थानेदार के यौन शोषण मामले में बदला आईओ

IO changed in sexual abuse case of female police officer अजमेर की जिला प्रमुख के पति भंवरसिंह पलाड़ा पर तीन साल तक यौन शोषण करने का आरोप लगाने वाली भीलवाड़ा की महिला उपनिरीक्षक के मामले की जांच में बुधवार को नया मोड़ आ गया। पीडि़त महिला एसआई ने जांच अधिकारी एवं शाहपुरा एएसपी चंचल मिश्रा पर भी आरोप लगाए है। बयानों में आरोप लगाने से पुलिस अधीक्षक आदर्श सिधू ने जांच अधिकारी बदलने का निर्णय लिया। अब मामले की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) ज्येष्ठा मैत्रेयी जांच करेंगी।

भीलवाड़ा Updated: February 02, 2022 11:18:26 pm

IO changed in sexual abuse case of female police officer भीलवाड़ा। अजमेर की जिला प्रमुख के पति भंवरसिंह पलाड़ा पर तीन साल तक यौन शोषण करने का आरोप लगाने वाली भीलवाड़ा की महिला उपनिरीक्षक के मामले की जांच में बुधवार को नया मोड़ आ गया। पीडि़त महिला एसआई ने जांच अधिकारी एवं शाहपुरा एएसपी चंचल मिश्रा पर भी आरोप लगाए है। बयानों में आरोप लगाने से पुलिस अधीक्षक आदर्श सिधू ने जांच अधिकारी बदलने का निर्णय लिया। अब मामले की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) ज्येष्ठा मैत्रेयी जांच करेंगी। IO changed in sexual abuse case of female police officer

IO changed in sexual abuse case of female police officer

सूत्रों के अनुसार पीडि़त महिला उपनिरीक्षक की ओर से धारा 164 के तहत अदालत में बयान दर्ज हुए थे। पीडि़ता ने बयानों में भीलवाड़ा पुलिस को कठघरे में खड़ा करते हुए जबरन मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाया।

इस मामले की जांच शाहपुरा एएसपी चंचल मिश्रा को सौंपी गई थी, लेकिन बयानों में पीडि़ता ने मिश्रा पर भी आरोप लगाए। ऐसे में महकमा हरकत में आ गया। पुलिस अधीक्षक सिधू ने मामले को लेकर बुधवार को फाइल तलब की। बयानों और एफआईआर को पढऩे के बाद शाहपुरा एएसपी मिश्रा को मामले के अनुसंधान से हटा दिया गया। इनके स्थान पर प्रोबेशनर आईपीएस एवं एएसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी को जांच सौपी है। IO changed in sexual abuse case of female police officer

मालूम हो, भीलवाड़ा की महिला एसआई के परिवाद पर प्रतापनगर थाने में शनिवार को मामला दर्ज हुआ था। इसमें पलाड़ा पर शादी का झांसा देकर तीन साल शारीरिक शोषण करने का आरोप है। पुलिस ने पलाड़ा तथा एएसपी संजय गुप्ता समेत बारह जनों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। IO changed in sexual abuse case of female police officer

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें