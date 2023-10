इतना पीटा की जान ही निकल गई

भीलवाड़ाPublished: Oct 02, 2023 10:00:17 pm Submitted by: Narendra Kumar Verma

beaten so much that lost life भीलवाड़ा जिले के हमीरगढ़ थाना क्षेत्र में बनास नदी किनारे पुलिया के नजदीक शनिवार रात एक युवक की घटित हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने महिला समेत दो अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

हमीरगढ़ थाना प्रभारी भंवर लाल चौधरी ने बताया कि रविवार सुबह जरिए टेलीफोन से सूचना मिली कि बनास नदी पुलिया के समीप खड्डे में अज्ञात युवक अर्धनग्न अवस्था में शव पड़ा है। मृतक के हाथ पांव भी बंधे हुए है। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंच कर अनुसंधान शुरू किया। मृतक की पहचान मंडफिया चारणान निवासी राजू (48) पुत्र देवीलाल सुवालका के रूप में हुई। मृतक गत दस साल से हमीरगढ़ ग्रोथ सेंटर में हाइड्रा मशीन तथा कोण रिवाइंडिंग का व्यापार कार्य था। पुलिस ने प्रकरण में कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की।