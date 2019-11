पेड़ की छांव में खेल रहे मासूम की ​चीख सुनकर दौड़ पड़े परिजन, उसे इस हाल में दखे उड़ गए होश

बागोर।

Jackal attacked the child in bhilwara बावलास गांव में शनिवार को खेत पर खेल रहे बच्चे पर एक सियार से हमला कर घायल कर दिया। बच्चे का बागोर चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार कराया गया।

जानकारी के अनुसार जमनालाल श्रौत्रिय के खेत पर सिजारी अर्जुनलाल कीर का परिवार काम कर रहा था। Jackal attacked the child in bhilwara यहा उसका तीन साल का बच्चा पेड़ के नीचे खेल रहा था। तभी सियार ने बच्चे पर हमला कर दिया। सियार ने बच्चे का पैर चबा डाला।Jackal attacked the child चीख पुकार सुनकर खेत पर काम रहे लोग दौड़े तथा बच्चे को छुड़ाया। ग्रामीणों को देख सियार जंगल की तरफ भाग गया।

गौरतलब है कि पूर्व में जंगली जानवरों ने मानव बस्तियों का रूख कर ग्रामीणों पर हमला कर घायल कर दिया है। इधर पोटला क्षेत्र में मगरमच्छ गांवों तक पहुंच चुके हैं। जिन्‍हेंं ग्रामीणों की मदद से पकड़कर वनकर्मियों ने जंगल में छोड़ा।