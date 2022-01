Bhilwara Jail जेल फिर ओवरलोड, क्षमता से सवा सौ बंदी ज्यादा, बन रहे मुसीबत

Bhilwara Jail देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका ने जिला कारागार प्रबंधन को परेशानी में डाल रखा है। जिला कारागार बंदियों से ओवरलोड है। क्षमता से सवा सौ ज्यादा बंदी जिला कारागार में बंद थे।

Jail overloaded again, one hundred and fifty prisoners more than capac