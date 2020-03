डाक्टर दम्पत्ती को स्वयं के आग्रह पर किया जयपुर रेफर

भीलवाड़ा।

Jaipur couple referred to doctor couple on their own request महात्मागांधी चिकित्सालय के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती एक डाक्टर दम्पत्ती को उनके स्वयं के आग्रह पर जयपुर रेफर कर दिया गया। अस्पताल अधीक्षक डाण् अरूण गौड़ ने बताया कि डॉण् दम्पत्ती के स्वास्थ्य में काफी सुधार है। दोनो स्वस्थ्य भी हैए लेकिन दोनो की इच्छा थी कि उनको जयपुर रेफर कर दे। ऐसे में मेडिकल बोर्ड का गठन कर डाण् दम्पत्ती की जांच की गई। जांच रिपोर्ट सामान्य आने पर दोनो को जयपुर रेफर किया गया। उधर एक अन्य डॉण् की 22 मार्च को लिए गए सेम्पल नेगेटिव निकाला। Jaipur couple referred to doctor couple on their own request डॉण् ने महात्मा गांधी टीम का धन्यवाद भी ज्ञापित किया। एमजीएच की टीम कोरोना वायरस के रोगियों को वही उपचार दे रही जो जयपुर के एसएमएस में दिया जा रहा है। इसके चलते ही यहां भर्ती रोगियों के स्वास्थ्य में राहत भी मिल रही है।

क्वारेन्टाईन वार्ड में डय्टी दे रहे नर्सिग स्टाफ की हार्ट अटैक से निधन

भीलवाड़ाण् पटेलनगर.बापूनगर में बनाए गए क्वारेन्टाईन वार्ड में डय्टी दे रहे मांडल के नर्सिग स्टाफ की ह्दय गति रूक जाने से मौत हो गई है। यह कर्मचारी मांडल में स्थाई रूप से कार्यरत थाए लेकिन उसे एक दिन पहले ही यहां लगाया था। डाक्टरों के अनुसार वह पहले से ही हार्ट का मरीज था। अटैक आने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था लेकिन उसकी मौत हो गए। डाक्टरों की टीम ने एतिहात के तौर पर कोरोना वायरस की जांच के लिए सेंपल लिया है। जिसे जयपुर भेजा जाएगा।