जंगलराज: पूर्व पार्षद पर बीच राह मेंं हथियारों से लैस अपराधी टूट पड़े

गुलाबपुरा कस्बे में गुरुवार को कातिलाना हमले में पूर्व पार्षद गोपाल सेन गंभीर घायल हो गए। सेन ने गुलाबपुरा नगर पालिका के पूर्व चैयरमेन धनराज गुर्जर पर हमला कराए जाने का आरोप लगाते हुए आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। दूसरी तरफ पूर्व चैयरमेन की गिरफ्तारी की मांग को लेकर गुलाबपुरा कस्बे में दो स्थानों पर विरोध प्रदर्शन हुए। वही गुलाबपुरा कस्बे में भी बाजार बंद रहे।



जानकारी के अनुसार पूर्व पार्षद गोपाल सेन ने पूर्व चैयरमेन गुर्जर के खिलाफ गुरुवार को गुलाबपुरा थाने में मामला दर्ज कराया। इसमें बताया कि परिवादी को गुर्जर की तरफ से लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही थी, क्योंकि परिवादी ने उसके नगर पालिकाध्यक्ष रहते समय उसके द्वारा जारी किए गए पट्टों की नकल सूचना अधिकार के तहत निकलवाई थी। इसी के चलते गुरुवार दोपहर में उसने कुछ लोगों को भेज कर जान से मारने की नीयत से कोर्ट के बाहर हमला करवाया। हमलावर लग्जरी कार व दो मोटरसाइकिल पर आए थे। हमलें में परिवादी के सिर व हाथ में गंभीर चोंटे आई है। अभी भी गुर्जर से जान का खतरा बना है। रिपोर्ट में परिवादी ने परिवार पर भी हमला होने की आशंका जताई है।



टायर फूंके, गिरफ्तारी की मांग

घटना के विरोध में बावड़ी चौराहे एवं टीकम चौराहे पर लोगों ने टायर जलाकर गुर्जर के खिलाफ नारेबाजी की। इसी मामले में जिला कलक्टर के नाम उपखंड अधिकारी विकास मोहन भाटी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में सेन पर प्राणघातक हमला करने वाले आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया क पूर्व में भी गोपाल सेन पर प्राणघातक हमला हो चुका है, लेकिन उस प्रकरण में भी आरोपियों को नहीं पकड़ा जा सका।