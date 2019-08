तिलस्वां  में  कावडियों की रेलमपेल अन्य राज्यों से भी पहुंच रहे हैं कावडिए

तिलस्वां। अन्तरराज्यीय सुप्रसिद्ध शिवधाम तिलस्वांनाथ महादेव मंदिर में तीसरे सुखिया सोमवार को हजारों श्रद्धालु पहुंचे। श्रावण मास में पैदल पैदल यात्री व संसाधनों से भगवान श्री तिलस्वां नाथ दरबार में मत्था टेकने पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु यहां पहुंचकर पवित्र कुण्ड में स्नान कर भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर मनोवांछित फल की कामना की। लोगों ने पहुंचकर जगह-जगह दाल बाटी चूरमा, मालपुआ, पुड़ी इत्यादि व्यंजनों का भगवान को भोग लगाया। सोमवार सुबह दस बजे तक 300 से अधिक कावड़िए पहुंचे। सोमवार सुबह मंगल आरती के बाद रावतभाटा से करीब 200 कावड़िए मंदिर पहुंचे। पवित्र कुण्ड से कावड़ भर के अलग-अलग स्थानों पर महादेव का अभिषेक करेंगे। Kavadiy are reaching from other states in bhilwara

मध्यप्रदेश के श्रीपुरा, प्रतापगढ़ से भी कावड़िए पहुंचे। जिन्होंने पवित्र कुण्ड से जल भर कर पैदल पैदल डीजे के साथ नाचते गाते महादेव मंदिरों में तिलस्वां के पवित्र कुण्ड के पानी से अभिषेक करेंगे। Kavadiy are reaching from other states in Bhilwara

बीगोद। प्रसिद्ध धार्मिक त्रिवेणी संगम पर सोमवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे है। श्रद्धालु संगम स्थल पर पवित्र स्नान कर अतिप्राचीन शिवलिंग का अभिषेक किया। त्रिवेणी संगम तट पर ही नागेश्वर महादेव मंदिर पर भी नाग पंचमी पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। Kavadiy are reaching from other states in Bhilwara